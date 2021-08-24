رئيس جامعة القاهرة: تجديد الخطاب الديني ضروة حتمية لبناء العقل

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تجديد الخطاب الديني الجديد يعتبر صورة ضرورية تماشيا مع تطوير العقل المصري، فكلاهما يقومان على تطوير الإنسان، مضيفا أن الضرورة الحتمية لتجديد الخطاب الديني الجديد لا يعني الدعوة إلى دين جديد والتخلي عن العقيدة.

وأضاف الخشت في حوار مفتوح اليوم مع طلاب جامعة القاهرة بعنوان «بناء الإنسان تطويرالعقل المصري»، أن المجتمع المصري ليس مجتمعا جاهليا لكي يتخلي عن دين، مؤكدا أن الإسلام تراجع بسبب تعدد الفرق المذهبية الخاطئة التي تستند على أساس دين خاطئ في جوهره أغراض سياسية وأطماع مادية كبيرة.

وأكد «الخشت» أن القرآن الكريم نزل لكل زمان وعصر وغير مرتبط بزمن الصحابة، ولكن البعض أدعى على الدولة المصرية هدم ما يقوم عليه الدين الإسلامي، عند المطالبة بتجديد الخطاب وشهدت هجوما لاذعا من كافة الطوائف المختلفة، مشيرا إلى أن تجميد العقول وتكفير الناس الذين يرفضون فكرة طائفة معينة يؤمنون بها يعد من الخوارج وأحيانا تصل إلى حد الكفر عن الدين الإسلامي.

وأردف: يجب على الإنسان التحقق في كل معلومة يتلقاها العقل البشري لأن هناك العديد الأحاديث غير الصحيحة، فبناء وتطوير الإنسان يبدأ من المعلومات الصحيحة في كل العلوم، وعلينا أن نسير على تجربة الأنبياء والبعد عن الشك المنهجي والحث على التفكير النقدي والإبداعي.