انطلاق قافلة شاملة من جامعة القاهرة لمدينة الصف بالجيزة ضمن «حياة كريمة»

انطلقت من جامعة القاهرة صباح اليوم، قافلة طبية شاملة إلى مدينة الصف بمحافظة الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين، وتحسين ظروف معيشتهم.

«الخشت»: القافلة تضم 70 أستاذا من مختلف التخصصات في 10 كليات بالجامعة

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة تضم 70 عضو هيئة تدريس، يمثلون نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان.

وأكد الدكتور الخشت، أهمية البُعد الاجتماعي وحرص جامعة القاهرة الدائم على تأدية دورها المجتمعي والخدمي والتنموي والمساهمة في الرقي الاجتماعي للدولة المصرية من خلال عدة إجراءات، من بينها المشاركة في إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، لافتًا إلى أهمية هذه القوافل في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية وتوفير خدمة طبية متميزة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أهمية المبادرات المجتمعية في تغيير وتطوير المجتمعات، ومواجهة المشكلات المجتمعية، وضرورة الاستثمار في العنصر البشري.

نائب رئيس الجامعة: القافلة تقدم حملات توعوية حول عدة موضوعات

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص جامعة القاهرة على تفعيل دورها في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية، تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، من خلال الاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية بها في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا عبر قوافل شاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية، مؤكدًا الإلتزام بالإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالصادق»، إلى أن القافلة تقدم حملات توعوية حول عدة موضوعات، من بينها الوقاية الصحية، ومخاطر مشكلة الإدمان، وأضرار تعاطي المخدرات، وكيفية مكافحة الإدمان، وإقامة ورش عمل لتعليم بعض الحرف اليدوية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي البيئي، من خلال مشروع إعادة تدوير المخلفات، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للمخلفات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة.