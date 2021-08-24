جثث أسفل الهضبة.. 3 جرائم قتل لـ«شباب» في المقطم خلال أسبوع

شهدت منطقة المقطم في القاهرة، 3 جرائم قتل خلال 7 أيام، تنوعت دوافعها بين السرقة وخلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموضها وضبط مرتكبي تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جثة على الأسفلت

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارًا من مستشفى البنك الأهلي، بوفاة شاب مجهول الهوية، وبالانتقال تبين أن الجثة التي عثرت عليها سيارة الإسعاف على الطريق لشاب متأثر بإصابته، ونُقل إلى مشرحة زينهم.

وبالتشريح تبين أن الوفاة جنائية، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن الجثة لشخص يدعى «إيهاب محمد محمد السيد» 36 سنة، سائق، ومقيم بمدينة السلام.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا، من 4 متهمين لسرقة المواطنين وإلقائهم من سيارة ميكروباص؛ لتضليل رجال المباحث لكونها حادث سير، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جثة أسفل هضبة المقطم

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على جثة أسفل هضبة المقطم.

وبالانتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثاني من العمر ويرتدي كامل ملابسة، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي في الرقبة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وتشكل فريق بحث من ضباط قسم شرطة المقطم.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى «هشام زكي عبد الجيد» 22 سنة سائق توك توك، من إحدى قرى محافظة بني سويف، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل يدعي «إيهاب» من الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

جثة على السلم

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بمقتل شاب في مشاجرة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمد أحمد عبد الله» 22 سنة، عامل، وبالفحص تبين إصابته بطعنه نافذه في الصدر.

وكشفت التحريات أن أحد جيران المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب تعدي المتهم على والد «محمد» بالسب والقذف؛ ما دفعه للدفاع عن والده فسدد له المتهم طعنة أودت بحياته علي سلم أحد العقارات.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم؛ للتشريح لبيان سبب الوفاة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.