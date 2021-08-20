بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شاب طعنا في مشاجرة بالمقطم

لقي شاب مصرعه طعنا بالسكين في مشاجرة بسبب خلافات الجيزة بدائرة قسم شرطة المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم حول الواقعة وضبط الجناة.

جثة في مستشفى البنك الأهلي بالمقطم

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارًا من مستشفى البنك الأهلي بدائرة قسم الشرطة، بوفاة شاب متاثرًا بإصاباته بطعنه نافذه في الصدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمد أحمد عبد الله، 22 عامًا، ومقيم دائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين إصابته بجرح طعني في الصدر توفي على إثره، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد الجيران بسبب خلافات الجيرة، استخدم على إثرها المتهم سلاحًا أبيضًا، مسددا طعنة للمجني عليه، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه توفي فور وصوله.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن خلافات سابقة بينه وبين والد المجني عليه، ويوم الواقعة حضر إليه المجني عليه بصحبة أحد اقاربه للتشاجر معه، متابعًا أنه قام بالدفاع عن نفسه بواسطه السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأوضح أنه كان يدافع عن نفسه ولم يتعمد قتل المجني عليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة على النيابة العامة، قررت إرسال السلاح للطب الشرعي لبيان هل هو السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة من عدمه، وحجز المتهم لتحريات المباحث.