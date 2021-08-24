«8 جنيهات فتحة العداد».. «أوبر» تٌعلن ارتفاع أسعارها

أعلنت شركة «أوبر» للنقل الذكي، أنها أجرت تعديلا طفيفا في أسعار خدماتها في مصر، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي في ضوء أسعار الوقود الجديدة؛ لاستمرار حصول السائقين على أرباح مستدامة، مع ضمان أن الملايين من العملاء يمكنهم الاستمرار في التنقل حول المدن بأمان وبتكلفة معقولة.

أرباح السائقين

وقالت مصادر بشركة أوبر لـ«الوطن»، إنه ليس من المعلوم ما إذا كانت إدارة الشركة سترفع نسبة أرباح السائقين التشاركية الفترة المقبلة، وهو أمر من المتوقع إعلانه خلال الساعات القلية المقبلة.

أسعار UberX

وأوضحت الشركة، أن أسعار الأجرة الأساسية الخاصة بـ «أوبر اكس»، ارتفعت من 7.50 جنيه لتصبح 8 جنيهات لفتحة العداد، وبالنسبة للكيلو متر ارتفعت من 2.5 جنبه لتصبح 3.05 جنيه، و0.45 قرش لكل دقيقة بدلا من 0.42، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجرة من 12 جنيهًا إلى 13.

الجدول التالي يوضح الأسعار الجديدة

أسعار Comfort

وأوضحت الشركة، أن أسعار الأجرة الأساسية الخاصة بخدمة «Comfort»، ارتفعت من 11 جنيهًا إلى 11.80 جنيه لفتحة العداد، و4.30 جنيه للكيلو متر بدلا من 4 جنيهات، و0.67 قرش لكل دقيقة بدلا من 0.63 قرش، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجرة من 17 جنيهًا إلى 18.

أسعار Select

وأضاف أن أسعار الأجرة الأساسية الخاصة بخدمة «Select»، ارتفعت من 12.50 جنيه لتصبح 13.50 جنيهات لفتحة العداد، وبالنسبة للكيلو متر ارتفعت من 4.15 جنبه إلى 4.44 جنيه، و0.73 قرش لكل دقيقة بدلا من 0.68 قرس، كما ارتفع الحد الأدنى للأجرة من 17 جنيهًا لتصبح 18.

أسعار Taxi

وفيما يخص أسعار الأجرة الأساسية الخاصة بخدمة «Taxi»، فقد ارتفعت من 7.50 جنيه إلى 8 جنيهات لفتحة العداد، وبالنسبة للكيلو متر ارتفعت من 2.60 جنيه إلى 2.78 جنيه.

وبالنسبة لكل دقيقة فقد ارتفعت من 0.40 قرش إلى 0.73 قرشا، كما ارتفع الحد للأجرة من 12 جنيهًا لتصبح 13.