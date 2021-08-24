غدا.. اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن جاهزية الجامعة لعقد اختبارات القدرات الإلكترونية الموحدة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية، وفق قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى بناء عليه تم تخصيص مركز لعقد اختبارات القدرات الإلكترونية بجامعة أسيوط، تيسيراً على الطلاب المتقدمين للدراسة بجامعات العلمين والملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة .

الإنتهاء من متابعة استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الممتحنين غداً

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا، اليوم، يضم الدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات، والدكتور مؤمن طه المليجى رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ومدير مركز المعلومات، والدكتور إبراهيم العوضى عبد الحميد مدير مركز الاختبارات الالكترونية، الدكتور رضا محمد أبو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائى والعلاجى بالإدارة الطبية، والأستاذ رمضان توفيق مدير عام شئون الطلاب المركزية، والأستاذ محمود عبد الحافظ مدير إدارة القيد والتسجيل بشئون التعليم والطلاب، والأستاذ وائل فتحى مدير صالات الامتحانات ، الأستاذ ناصر الدوينى مدير الأمن الجامعى .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم الإنتهاء من متابعة استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الممتحنين غداً وذلك وفق القواعد والضوابط التى حددتها وزارة التعليم العالى والتى اشترطت معايير للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين تعتمد بنسبة70% على مجموع الثانوية العامة و30% على اجتياز الطالب لاختبارات القدرات الالكترونية الموحدة لكافة الجامعات الأهلية ، مضيفاً أن نسبة 30% تتضمن 5% مخصصة لاختبارات التفكير النقدى ، 25 % مخصصة لاختبارات قطاع التخصص والتى يتم تحديدها وفق الكليات المتقدم لها الطالب مع إمكانية آداء الطالب لأكثر من اختبار تخصص فى حالة تقدمه لأكثر من قطاع .

اختبارات القدرات الإلكترونية تمتد على مدار اليومين القادمين

وصرح نائب رئيس الجامعة أن اختبارات القدرات الإلكترونية تمتد على مدار اليومين القادمين الأربعاء والخميس حيث من المقرر أن تستقبل الجامعة 400 طالب فى كل يوم وتمتد فترة الامتحانات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشر صباحاً ثم فترة استراحة يعقبها عقد لجان امتحانات فى الفترة الثانية والممتدة حتى الرابعة عصراً , وذلك وفق كشوف الأسماء الواردة من الوزارة على أن يتم التأكد من هوية الطالب عن طريق بطاقة الرقم القومى.

وأكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها مساعدة الطلاب في أداء الاختبارات على نحو منتظم ويسير حيث تم تخصيص صالتين لأداء الاختبارات بصالات الامتحانات الإلكترونية ومراجعة كفاءة أجهزة الحاسب الآلى مع تخصيص عدد من الأجهزة البديلة فى حال الحاجة لها ، وتكليف مراقبين من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والصيدلة والهندسة والتجارة وذلك للمراقبة على أعمال الاختبارات بالتعاون مع المختصين بالإدارة العامة لشئون الطلاب بالجامعة .

وشدد نائب رئيس جامعة أسيوط خلال الاجتماع على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة للطلاب خلال يومى الاختبارات ومراجعة التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتى تشمل قياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان وارتداء الكمامات والالتزام بالمسافات البينية وتوفير أدوات تعقيم ومطهرات للأيدى .