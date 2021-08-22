تلقي لقاح كورونا شرطا أساسيا للسكن بمدينة جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا شرط أساسي لقبول السكن بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها، والتى تنظم معايير قبول الطلاب المغتربين الراغبين في السكن بالمدينة من الطلبة والطالبات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الجامعة من الطلاب، وضمن خطة الجامعة الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا بين منتسبيها، وتوفير بيئة صحية آمنة داخل الحرم الجامعى وكافة مرافق الجامعة.

استمرار حملة توفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين

وأشار «الجمال» إلى استمرار أعمال الحملة الموسعة التي أطلقها، والهادفة إلى توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكافة المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في مقرات طبية داخل الجامعة، مخصصة ومجهزة لهذا الغرض .

«غريب»: لن يُقبل أي طالب بالمدن الجامعية دون الحصول على اللقاح

من جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عدم قبول أي طالب للسكن بالمدن الجامعية نهائياً دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين سبق لهم الحقن باللقاح عليهم إحضار ما يثبت حصولهم على المصل، مختوماً بختم وزارة الصحة أو الجامعة، في حال حقنه في المستشفيات الجامعية.

إجراءات تقدم الطلاب المغتربين لتلقي اللقاح

وأشار «شحاتة» إلى أن الطلاب المغتربين المقبولين بالمدينة الجامعية والراغبين في تلقي اللقاح عليهم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للعيادة الطبية بالمدينة الجامعية بالمبنى السكنى المقبول به، سواء من الطلاب أو الطالبات، وذلك للحصول على المصل المضاد لفيروس كورونا المستجد بالمجان.

ووجه نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب دعوته لطلاب الجامعة بمختلف الكليات من المغتربين وغير المغتربين بضرورة البدء في الحقن باللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بدء الدراسة، والاستفادة بالتسهيلات التي تقدمها الجامعة لتوفير اللقاح لأبنائها الطلاب، سواء القدامى أو الجدد .