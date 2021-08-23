جامعة أسيوط تحصد 3 مراكز متقدمة في برنامج إعداد القادة

هنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وفد الجامعة من معاوني أعضاء هيئة التدريس الذي شارك بشكل متميز في برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمنعقد بمعهد إعداد القادة بحلوان وفاز بثلاثة مراكز متقدمة في المسابقات التي شارك فيها، مشيراً إلى أهمية البرنامج الذي يعد فرصة قوية للتعلم من خبرات قيادية واسعة العلم والمعرفة، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المهنية والذاتية للمشاركين الذين هم قادة الغد في جامعتهم بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وافتتحه الدكتور كريم همام مدير المعهد، ووكلائه الدكتور حسام الدين مصطفى والدكتور عبد المنعم الجيلاني المشرفين على البرنامج بحضور الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم بالمجلس، وتضمن العديد من المحاضرات من ضمنها محاضرة عن الكاريزما، القائد النبيل، إعداد القائد المبدع، إلى جانب مجموعة من ورش العمل والمسابقات.

رئيس الجامعة يشكر أعضاء الوفد

وفى سياق متصل، تقدم رئيس الجامعة بالشكر لأعضاء وفد الجامعة على المشاركة المتميزة في فعاليات البرنامج وهم «الدكتور إسلام محمود أحمد مدرس مساعد بكلية الزراعة والذي تم اختياره ممثلاً عن جامعة أسيوط لدى المعهد، والدكتور أحمد رجب عبد المعبود مدرس مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور حسن حمدي صدقة مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية، والدكتورة أسماء أبوبكر حلمي معيدة بكلية التمريض»، وقد فاز الوفد بالمركز الأول في المشاركات المتميزة، والمركز الأول في كرة القدم، والمركز الثاني في الوثب من الثبات.

البرنامج يهدف إلى تأهيل المميزين من الوفود المشاركة واختيارهم لتقلد المناصب القيادية

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المميزين من الوفود المشاركة ليتم اختيارهم لتقلد المناصب القيادية في المستقبل وهو ما يتوافق مع استراتيجية جامعة أسيوط، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في التعلم وتنمية المهارات خاصةٍ القيادية ومشيراً إلى أهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورة وجود مهارات التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب لأنهم قدوة لهم ولدورهم الهام في رفع انتماء وحب الطلاب لبلدهم.