وزير الرياضة والبابا تواضروس في لقاء خاص مع شباب ملتقى لوجوس الأول (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تحت عنوان «التمتع بالجذور».

صبحي: حريصون على تمكين الشباب في مختلف المجالات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة المصرية، وأن هناك العديد من الخطط والرؤى الحالية والمستقبلية التي جرى وضعها من قبل الدولة المصرية وبإشراف خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيماناً منه بأهمية الشباب واستغلال طاقات الشباب التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة، حريصة على تمكين الشباب في المجالات المختلفة، فالشباب لديه رؤى مختلفة وأفكار متطورة، وتحرص الوزارة على الاستفادة منها بصفة دائمة، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع، كما تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الشبابية والرياضية المختلفة وتدعمها لصالح الشباب، حيث قدمت الوزارة العديد من البرامج الرياضية مثل «دراجتك صحتك»، والعديد من البرامج الأخرى.

كما قدمت الوزارة البرامج الشبابية التي تعمل على بث روح الولاء والانتماء بين الشباب، مثل الدورات الحوارية التي تقوم بها الوزارة، ودورات الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري، وكذلك أيضا العديد من البرامج مثل برلمان الشباب وبرلمان الطلائع.

البابا تواضرس: مشاركة 200 شاب وفتاة في ملتقى لوجوس

وقال قداسة البابا، إن ملتقى لوجوس للشباب في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يحضره شبابنا من الكنائس والإيبارشيات على طول الوادي في الصعيد ووجه بحري وسيناء، ومن القاهرة والإسكندرية.

وأضاف: «نحاول أن نتمتع في هذا اللقاء بالجذور المصرية العريقة بالنسبة لشبابنا في مصر وخارجها، وأن يكون هناك ارتباط قوي مع البذرة التي وضعها القديس مارمرقس على أرض مدينة الإسكندرية»، مشيرًا إلى أن ملتقى لوجوس للشباب على مدى 8 أيام يشارك فيه 200 شاب وفتاة في برنامج شامل ومركز وممتلئ بالمفاجآت الجميلة.

التجمع الثاني من نوعه لشباب الأقباط من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ويعد الملتقى هو التجمع الثاني من نوعه لشباب الأقباط من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة الماضية، الجلسات التحضيرية للملتقى، بجانب منسقي ملتقي لوجوس، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.