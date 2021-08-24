إلقاء ماء نار على معاق ووالديه بالغربية.. التفاصيل الكاملة

خلافات الجيران كانت العامل الرئيسي وراء واقعة إلقاء ماء النار على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووالدته ووالده، مساء يوم الجمعة الماضية، وتحديداً بعد صلاة المغرب، وهي الجريمة التي شهدتها قرية «كفر المحروق»، التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ القرية.

إلقاء ماء نار على معاق ووالديه بالغربية.. بداية الواقعة

البداية كانت يوم الجمعة الماضية، عندما فوجئ رب الأسرة «مرسي القاضي»، 52 سنة، موظف بهيئة الإسعاف، أثناء عودته من صلاة المغرب في المسجد المقابل للمنزل، بقيام المدعو «م. ش.»، 20 سنة، بدون عمل، يقود دراجة نارية خاصته بطريقة جنونية في الشارع الفرعي متجهاً إلى منزل صديقه «ي. ر.»، 23 سنة، عامل بأحد الأفران، يقيم بالمنزل المجاور، وكرر هذا الفعل أكثر من مرة في أقل من ربع ساعة، فما كان من المجني عليه إلا أن طلب من المتهم السير في الشارع بهدوء خوفا على ابنه «إسماعيل»، 20 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقد السمع، إلا أن الشاب، سائق الدراجة النارية، اعترض على كلام الأب، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما، وحدوث تراشق بالالفاظ بين الطرفين، خاصةً أن العلاقات بينهما متوترة، بسبب خلافات جيرة سابقة.

إلقاء ماء نار على معاق ووالديه بالغربية.. إصابات

وفوجئ الأهالي وشهود الواقعة بقيام المتهم الثاني، جار المجني عليهم، بالتوجه إلى منزله وإحضار زجاجة بها مادة حارقة «ماء نار»، وإلقائها على المتواجدين في الشارع بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة، وهم «مرسي القاضي»، 52 سنة، موظف بهيئة الإسعاف بكفرالزيات، وزوجته «حمدية حجازي»، 48 سنة، معلمة بمدرسة كفر المحروق الابتدائية، وابنهما «إسماعيل مرسي»، 20 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقد السمع.

إلقاء ماء نار على معاق ووالديه بالغربية.. القبض على المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما في مركز شرطة كفر الزيات، لتحرير محضر بشكل استباقي ضد الطرف الثاني، وتم التحفظ عليهما وكشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب طلب الأب من المتهم الأول السير بهدوء حتى لا يصاب أحد بأذى، وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهمان بإحضار زجاجات معبأة بمادة كاوية «ماء نار»، كان يحتفظ بها المتهم الثاني بمنزله، وإلقائها على المجني عليهم في الشارع، ما أدى إلى إحداث إصاباتهم البالغة، وفرا هاربين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق

إلقاء ماء نار على معاق ووالديه بالغربية.. النيابة تجدد حبس المتهمين

قرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة مركز كفر الزيات، حبس المتهمين، 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، وعرض الأب المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وتعذر عرض الزوجة والابن لعدم استقرار حالتهما واستمرار احتجازهما بالعناية المركزة بمركز الحروق بمستشفى كفرالزيات العام تحت الملاحظة الطبية نظرا لتعدد إصابتهما بالجسم والوجه.