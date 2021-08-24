الخطيب: مصر نجحت في إعادة أبنائها من كابول رغم فشل الدول الكبرى

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان قد تكون سهلة من وجهة نظر البعض، ولكن هذا أمر صعُب على دول والعديد من الدول الكبرى لم تنجح بهذه العملية، فبعثة الاتحاد الأوروبي فشلت في إعادة بعثتها من أفغانستان وتعرضت للمشاكل في كابول، فضلا مشيرا إلى أن الدولة الأفغانية تعاني من مشكلات فكان هناك العديد من المشكلات الكبيرة قبل حتى انسحاب القوات الأمريكية، والأمور الأمنية ليست على مايرام هناك، ولا توجد سيطرة على زمام الأمور، ولذلك عندما نتأمل اتصالات الدولة المصرية بجميع أجهزتها في ظل دولة تعاني من انهيار أمني، وعلى الرغم من ذلك تنجح الدولة المصرية في إعادة بعثتها بالكامل من هناك دون أن يمس أحد من أعضائها، نجد أنه نجاح كبير.

الدولة المصرية تعمل بمنهج واستراتيجية ونجحت من قبل في إعادة البعثة من ليبيا

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إعادة البعثة المصرية من أفغانستان، يدل على عمل الدولة المصرية بمنهج واستراتيجية، وقبل سنوات فعلت الدولة المصرية مثل هذا الأمر في ليبيا، حينما نجحت في إعادة الجالية المصرية في ليبيا، وكانت جالية كبيرة جدا، واستطاعت الدولة المصرية أن تعيد أبناءها من ليبيا سالمين غانمين دون أن يمس أحد منهم بسوء، مؤكدا أنه بالنظر إلى أفغانستان -التي هي دولة بعيدة عن دوائر الأمن القومي المصري- ونرى نجاح الدولة المصرية في إعادة البعثة المصرية من هناك فهو أمر يحسب للدولة المصرية.

الدولة المصرية قوية وقادرة وتدرك أبعاد أمنها القومي

وتابع «الخطيب» أن هناك طائرة أوكرانية جرى خطفها وكانت تستعد لنقل بعض الأوكرانيين، وعندما ننظر لمثل تلك الأحداث وننظر لنجاح الدولة المصرية في إعادة أبنائها فهذا يدل على أن الدولة المصرية هي دولة قوية وقادرة وتدرك أبعاد أمنها القومي في كل اتجاه وكل حدب وصوب.