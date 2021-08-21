الخطيب: مصر تحارب الإرهاب على 3 محاور أبرزها التنمية و«حياة كريمة»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاربت الإرهاب على ثلاثة محاور، الأول محور التنمية، والثاني المحور الثقافي والفكري، والثالث المحور الأمني والتشريعي والقضائي، وكل ذلك يصب في إعلاء شأن الدولة المصرية في مواجهة هذا الفكر المتطرف، إيمانًا منها بحقوق الشهداء ومواجهة الإرهاب.

شهداء الجيش والشرطة والمدنيين تصدوا لمحاولة تركيع مصر

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة «extra news»، أن الشهداء المصريين من قوات الجيش والشرطة والمدنيين، دفعوا هذا الثمن لكي تقف الدولة المصرية على قدميها بعد محاولة تركيعها، ومحاولة أن تدخل في أتون فوضى عارمة، كما حدث في بعض الدول، وما الدول التي عانت من الفوضى ببعيدة عن مصر.

مصر ستكافح الإرهاب بشكل عميق وكبير

وأكد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن تكريم الشهداء هو درة الدولة المصرية في محاربة الارهاب، فالدولة المصرية تقول رسالة واضحة، والرئيس السيسي في كل مناسبة يتحدث عن الشهداء، بل يحتفي بأبناء وأطفال الشهداء في الأعياد والمناسبات، من أجل أن يحتفل معهم وبهم، موضحًا أن رسالة الدولة هي أنها ستكافح الإرهاب مكافحة عميقة وكبيرة، فضلًا عن أن مشروعات التنمية في حد ذاتها مكافحة للإرهاب.

مشروع «حياة كريمة» يُعد أكبر دحر للإرهاب

وأوضح الخطيب، أنه يؤكد، بشكل واضح وجلي، أن مشروع «حياة كريمة» أكبر دحر للإرهاب، وهو أحد أهم محاور التنمية، ولم يحدث ربما في حياة الدولة المصرية منذ مئات السنين، كما أن إيمان الدولة بالشهداء وتضحياتهم، يأتي عبر سن استراتيجية عميقة وكبيرة تقوم على الثلاث محاور التي ذكرها، أما التكريم المباشر للشهداء، فهو ما تقوم به الدولة المصرية، من خلال الرئيس السيسي وصندوق الشهداء وإطلاق أسمائهم على الشوارع وميادين ومدارس.