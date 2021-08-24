يخدم 250 ألف مواطن.. وزير الاتصالات يفتتح مركز خدمة عملاء «WE» بأسوان

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات WE، الذي تم تطويره؛ لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لسكان المحافظة والزائرين من السائحين العرب والأجانب.

وجاء ذلك بحضور المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات، فإن المركز يقدم خدمات التعاقد على التليفون الثابت والمحمول وخدمات الإنترنت وخدمات الدعم الفني، وأيضًا دفع الفواتير.

وأشار البيان إلى أن المركز يضم 10 مواضع متطورة لخدمة العملاء يعمل بها مجموعة من الشباب المدربين والمؤهلين؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، ويخدم ما يقرب من 250 ألف مواطن من سكان مدينة أسوان و26 قرية، و118 عزبة وكفرا ونجعا تابعين لها، بخلاف الزائرين والسائحين العرب والأجانب.

وعقب الافتتاح، أجرى وزير الاتصالات، جولة تفقدية داخل المركز؛ لمتابعة سير العمل، وطبيعة الخدمات الجديدة التي يقدمها للعملاء.

كما افتتح الوزير والمحافظ، كتب بريد المحمودية، بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية؛ لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

ويخدم مكتب بريد المحمودية، نحو 10 آلاف مواطن ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت أجرى صباح اليوم، زيارة لديوان عام محافظة أسوان؛ حيث شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة لبناء القدرات الرقمية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة في المحافظة.