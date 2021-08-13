محافظ أسوان يشييد بجهود «مصر الخير» لتنفيذ مشروعات خدمية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية ومن بينها مؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة لمشاركتها المجتمعية الجادة فى مواجهة التحديات مع إدارة المشروعات المختلفة بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى .

وأوضح في بيان صحفي، اليوم، أن مؤسسة مصر الخير انتهت من إنشاء مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 33 فصلا دراسيا وهو الذى يتوازى مع المشروعات العديدة التي تنفذها المؤسسة بقري «أبو الريش»، بتمويل من البنك الأهلى ومنها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات مياه الشرب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه لتوفير مياه شرب نقية ونظيفة للمقيمين بهذه القرى، بجانب إفتتاح مدرستي «23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسي»، بأبو الريش بعد إعادة تأهيلها بتكلفة 6 ملايين جنيه، وكذا افتتاح مشروع تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ أسوان بأن مؤسسة مصر الخير تقوم أيضاً بدعم العديد من الأسر الأكثر إحتياجاً والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية داخل مدن ومراكز المحافظة والهادفة لتحسين مستوى معيشة الأسر الأسوانية.

على جانب آخر احتفل العالم، أمس، باليوم العالمي للشباب والذي أقرته الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس من كل عام، وفي هذا السياق تقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتهنئة للشباب الأسوان الذين يضربون في كل قطاع أعظم المثل في الجهد والعمل الدؤوب لصالح الوطن الغالي مصر، فهم من يحصدون المراكز والجوائز ليرفعون أسم أسوان محلياً ودولياً ، وهم من يضحون بأرواحهم من اجل أستقرار وأمن الوطن.