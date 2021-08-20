محافظ أسوان: منع الموظف من دخول الديوان العام حال رفضه تلقي لقاح كورونا

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم البدء في تطعيم العاملين بمبنى ديوان عام المحافظة بلقاح كورونا، من خلال 21 فرقة متحركة تابعة لمديرية الصحة للعمل على خفض نسب الإصابة والوفيات بهذا الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات تطعيم لقاحات الحماية من فيروس كورونا.

منع الموظف من دخول المبني حال رفضه تلقي اللقاح

وأكد محافظ أسوان في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء جاء تطبيقاً للآليات التى تم مناقشتها أثناء الإجتماع الذي عقد أمس الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمحافظين مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف الحملات الهادفة لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا، والعمل على نشر الوعي المجتمعي للحماية من مخاطره على صحة المواطنين، وخاصة أنه فى حالة غياب أو إمتناع أى موظف أو عامل عن تلقى اللقاح فى اليوم المحدد داخل مقر عمله سيتم منعه من الدخول واعتباره منقطعاً عن العمل، مع تحمله قيمة جرعة التطعيم .

انتشار الفرق الطبية في كافة المصالح الحكومية

يذكر أن اللواء أشرف عطية أعطى توجيهاته لانتشار الفرق المتحركة للتطعيم بلقاح كورونا داخل الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين الخدمية ومواقع و منشآت جامعة أسوان والمدارس والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية، فضلاً عن الحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية، تزامنا مع فتح 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز، وأيضاً 4 مراكز لتلقي المسافرين للقاحات .