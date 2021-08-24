الأمن العام يكشف لغز الأشلاء الآدمية في إمبابة: حلاق مزق شقيقه

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على أجزاء آدمية بمنطقة إمبابة في الجيزة، وتبين أن الجثة لحلاق، كما أن شقيقه وراء ارتكاب الواقعة.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية «ساقين» لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة «حلاق»، له معلومات جنائية، ومقيم بذات المنطقة.

المتهم اعترف بتفاصيل جريمته

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه، وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر «حلاق»، مقيم بذات العنوان، مشيرًا إلى أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه «المجني عليه» وطلب مساعدته إلا أنه رفض، الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله، فعقد العزم على قتله.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج شقيقه لشقة قام استأجرها حديثًا بدائرة القسم، وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم، وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على مبلغ مالي.

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقي الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة «2 سكين- حبل بلاستيك»، والمسروقات «مبلغ مالي- هاتف محمول المجنى عليه»، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه.