الخطيب: إعادة البعثة المصرية من كابول نتاج استراتيجية متكاملة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن نجاح الدولة المصرية في إعادة البعثة المصرية من أفغانستان كان نتاج عمل واستراتيجية كاملة وليست نتاج لحظة، مثلما نجح المصريون من قبل في إعادة بعثتهم من ووهان الصينية فور انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وكانت الصين دولة مغلقة في هذا الوقت وكانت تعاني من المشكلات وكانت تغلق الميناء الجوي وماشابه ذلك من مشكلات، وهو ما يدل على أن تجربة الدولة المصرية في إعادة بعثتها من أفغانستان الناجحة هي استراتيجية، فيمكننا النظر لتجربتها في إعادة بعثتها من ليبيا من قبل والصين أيضا، وكل ذلك حدث خلال سنوات قليلة، فالصين كانت قبل عامين وليبيا قبل 3 أعوام، وهو ما يؤكد أن ليدنا استراتيجية كاملة والنجاح بها ليس وليد اللحظة، بل هي خطة واستراتيجية تسير عليها أجهزة الدولة المختلفة وتدرك حدود أمنها القومي القريب والبعيد وتعمل عليه بوضوح حينما تحدث أزمة فتحدث إعادة بنجاح.

التنسيق بين الأجهزة المختلفة بالدولة المصرية الجديدة قائم وحقيقي وفعال

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التنسيق بين الأجهزة المختلفة بالدولة المصرية الجديدة قائم وحقيقي وفعال، وليس مجرد شعارات كما كان من قبل، والأحداث تثبت ذلك، فأجهزة الدولة منها ما يعمل في الظل ومنها ما يعمل بالعلن، فهناك أجهزة للدولة تعمل على الأرض وتدرك حدود القوة هناك وتقوم بالتنسيق وتخرج جهات معلنة تقوم بعملية التنسيق، ثم تخرج الجهات القادرة على عملية التنسيق وإعادة البعثة وتأتي بها للقاهرة دون أي خسائر، فنحن أمام 3 جهات كبرى تتعامل على الأرض في أفغانستان ونجحت عملية الإعادة لوجود تنسيق كامل بينهم كل في دوره ويعمل في تخصصه، ولكن في النهاية ونتيجة هذا التنسيق الحقيقي والقائم بالفعل تنجح المهمة كما نجحت في الدول الأخرى.

الدولة المصرية تنجح دوما في فك طلاسم الأزمات دون إعلان

وأكد «الخطيب» أنه توجد أزمات بدول أخرى تقوم الدولة المصرية -دون إعلان- بفك شفرات الأزمة هناك، ولا يعلم المواطن المصري شيئا عن هذا، لأن الدولة تنجح دوما في فك طلاسم الأزمات دون إعلان.