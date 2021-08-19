غلق جزئي لشارع أحمد عرابي بالمهندسين لإصلاح كابل كهربائي

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق جزئي لشارع أحمد عرابي في الاتجاهين أمام سنترال المهندسين، نظرا لتنفيذ شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أعمال إصلاح كابل كهربائي «جهد متوسط»، يستدعي قطع عرض بالموقع المشار إليه، لمدة 3 أيام.

وأوضحت المحافظة، أن ذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 20/ 8/ 2021، حتي صباح الأحد 22/8/2021، على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 2 صباحا، حتى الساعة 6 صباحا فقط، طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركه المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال، ورد الشيء لآصله بالطريق، فور انتهاء الأعمال، وبالطرق الفنية المناسبة، لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وستنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.