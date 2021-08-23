اشتباكات وإطلاق النار بمطار كابل بمشاركة قوات أمريكية وألمانية

كشف الجيش الألماني، وقوع اشتباكات وإطلاق النار بمطار كابل بالأسلحة النارية بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين مجهولي الهوية عند البوابة الشمالية لمطار العاصمة ما أدى إلى وقوع ضحايا، في وقت تتجه الأعين صوب المطار في ظل مواصلة بعض الدول خصوصًا الولايات المتحدة عمليات الإجلاء منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة وغالبية مدن أفغانستان الأسبوع الماضي.

وشهد مطار كابل خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى جراء محاولات كثيرة للفرار من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان، خوفا من الحركة، مستغلين فرصة إجلاء بعض البعثات الأجنبية في البلاد.

الجيش الألماني يكشف تفاصيل اشتباكات وإطلاق النار بمطار كابل

وبحسب ما ذكره الجيش الألماني، عبر حسابه على موقع تويتر، فإن أحد عناصر قوات الأمن الأفغانية قتل خلال اشتباكات وإطلاق نار في مطار كابل، بينما أصيب 3 آخرون في المعركة، التي جرت بمشاركة قوات أمريكية وأخرى ألمانية.

وأكّد الجيش الألماني أنَّه لم تقع أي إصابات بين جنود الجيش الألماني خلال اشتباكات مطار كابل، الذي لا يزال تحت سيطرة القوات الأمريكية إلى حين الانتهاء من عمليات الإجلاء.

«رويترز»: قوات أمريكية وألمانية شاركت في اشتباكات وإطلاق النار بمطار كابل

وذكرت وكالة أنباء «رويترز» أنَّ القوات الأمريكية والألمانية في مطار كابل شاركت في اشتباكات وإطلاق النار بمطار كابل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنَّ المدنيين في مطار كابل يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم «داعش» الإرهابي أو جماعات أخرى، مضيفًا أنَّ «الإرهابيين في أفغانستان قد يستغلون الوضع الأمني ويشنون هجمات تستهدف الأفغان أو الأجانب».

وأكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان، عقب سيطرة «طالبان» على معظم مناطق أفغانستان، وعلى رأسها العاصمة كابل، لافتًا إلى إجلاء 12 ألف شخص عبر مطار كابل منذ 14 أغسطس.

وتسعى حركة طالبان في الوقت الحالي إلى إجراء مشاورات سياسية مع أطراف مختلفة من شأنها التوصل إلى حكومة جديدة، حيث تؤكد الحركة أنها تطوي صفحة الماضي.