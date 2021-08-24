جامعة المنيا تنظم زيارة ميدانية لطلابها لقرى «حياة كريمة» بمغاغة

نظمت جامعة المنيا ثاني الزيارات الميدانية لقري مركز مغاغة، لتعريف الطلاب بملحمة التطوير والبناء التي تحدث على أرض الوطن لتغيير واقع الريف المصري، وبوابته للتنمية في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية الذي استهدفها البرنامج القومي العملاق «حياة كريمة»، ضمن أحد أهم المبادرات التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي من شأنها ضمان حياة كريمة وطوق نجاة للعديد من الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية بالقرى، والتي سخرت الدولة لها كافة إمكانياتها لتلبية احتياجاتهم وحققت طفرة ملحوظة في فترة وجيزة.

استكمال الزيارات الميدانية لطلاب جامعة المنيا لمشروعات حياة كريمة

تأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات الميدانية لطلاب جامعة المنيا لمشروعات حياة كريمة بقري محافظة المنيا، التي أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال شهر أغسطس الجاري تحت شعار «حياة كريمة .. بداية الجمهورية الجديدة»، والتي بدأتها بزيارات لمشرعات قري مركز أبو قرقاص الأسبوع الماضي.

حياة كريمة .. تنفيذ 436 مشروعا في 19 قطاعا تنمويا

رافق الطلاب خلال الزيارة محمد السيد على ليلة رئيس مجلس ومدينة مغاغة، والدكتور هشام حسانين، وطه حسين نواب رئيس مجلس ومدينة مغاغة، الذين استعرضوا حجم الإنجاز الذي تحقق في 41 قرية وتوابعها من نجوع وكفور بمركز مغاغة، من خلال تنفيذ 436 مشروع في 19 قطاع تنموي شمل: «مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والاتصالات والانترنت، والغاز الطبيعي، والأبنية التعليمية، والمجمعات الصحية، والزراعية، والوحدات البيطرية، ومراكز الشباب، والحماية المدنية، والإسعاف، ومكاتب البريد، ووحدات التضامن الاجتماعي»، التي تخدم كافة القرى والنجوع والكفور المحيطة، بما يحقق طفرة اجتماعية واقتصادية وتنموية غير مسبوقة في المجتمع الريفي لم تشهدها مصر من قبل.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد النبي أن الزيارة شملت تفقد محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي بقرية "برطباط" والتي يتم إنشاؤها علي مساحة 11 فدان قابلة للتوسع بإضافة 15 فدان جديدة، إلي جانب زيارة المنشآت والأبنية التعليمية، وكذلك الشبكات الأرضية للصرف الصحي، وتوصيل شبكات المياه بقرية "شم البحرية"، كما تم تفقد مستشفى الحميات بكفر "المداور" بقرية "دميانة"، ومحطة مياه الشرب المرشحة بقرية "أبا البلد".