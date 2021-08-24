«الصناعات الغذائية»: تنسيق مع «التموين والتجارة» لحل أزمة السكر

قالت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنها تعمل بالتنسيق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، لمتابعة ورصد احتياجات المصانع من السكر بشكل يومي.

وقال رئيس الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي، هناك قناة اتصال مفتوحة بشكل مباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لرصد أي نقص في الكميات المعروضة من السكر.

التواصل مع الغرفة

ووجهت الغرفة، رسالة إلى كل شركات الأعضاء بشعبة السكر والحلوى، بضرورة التواصل مع الغرفة، في حالة ما إذا وجود أية مشكلات في تلبية احتياجاتها من السكر.

‏في السياق ذاته، عقدت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة الدكتور محمد فوزي، اجتماعا طارئا، لبحث مخاوف الشركات من توافر السكر في الأسواق خلال الأيام الماضية.

التعامل مع أي طارئ

وأعلن رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، ‏استمرار التواصل بين الشركات والغرفة، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة، ‏لمتابعة الموقف والعمل على وضع آليات للتعامل مع أي طارئ أو تحديات قد تواجه توافر السكر للأغراض الصناعية، والتعامل معه كسلعة استراتيجية مهمة، لضمان عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكدت الشعبة، ضرورة الرد على الشائعات أو مخاوف حول نقص المعروض من السكر، من خلال إتاحة الكميات المطلوبة للصناعة، وطرح كميات إضافية في السوق، وذلك بإصدار تعليمات للشركات المنتجة للسكر، لتغطية احتياجات المصانع.

التصدي لأي تجاوزات

وطالبت الشعبة، بضرورة عدم اتخاذ أية اجراءات حمائية، من شأنها التأثير علي آليات العرض والطلب، والتصدي لأية تجاوزات أو ممارسات، تضر بالسوق والمواطن والاقتصاد المصري ككل.

وأشارت الشعبة، إلى أهمية دور الدولة واستمرارها في إدارة منظومة السكر ومراقبة الإنتاج، والمخزون لمنع التلاعب في السوق.

وشدد أعضاء الشعبة، على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر، وزيادة نسبة تمثيل الغرفة في اللجنة العليا للسكر، بجانب تفعيل مبدأ آلية السوق الحر، التي توفر سعر مرن وفقاً لمتطلبات وظروف السوق.