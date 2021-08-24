لليوم الثاني على التوالي.. البورصة تختتم تعاملاتها على ارتفاعات جماعية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات جماعية لليوم الثاني على التوالي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950.24 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس عند 10884.29 نقطة.

المؤشرات

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.22%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2980.35 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.4%، لينهي التعاملات عند مستوى 3948.68 نقطة.

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.79%، مغلقا الجلسة عند 2439.57 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 599.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 70.356 ألف صفقة.

اختبار مستوى 11000 نقطة

من جانبه، قال حسام عيد محلل مالي بشركة انترناشيونال للأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نجح للجلسة الثانية على التوالي في الاستقرار بالمنطقة الخضراء أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 10850، مسجلاً مكاسب 65.95 نقطة، بفضل استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية به متجهاً بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة.

وأشار عيد، إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية سوف يتجه المؤشر إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 10850 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI»

وتابع: أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، فقد نجح في تحقيق مستوى قياسي جديد وهو 3010 نقطة، بمكاسب 6 نقاط بفضل استمرار الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتي حققت مكاسب يومية جديدة بفضل اتجاه المستثمرين الأفراد إلى الاستثمار في أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة رغم ارتفاع نسبة المخاطرة بها.

ويتوقع عيد، استهداف المؤشر السبعيني اختراق مستوى المقاومة 3000 نقطة، مع استمرار الأداء الإيجابي، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر نحو مستوى الدعم الرئيسي وهو 2920 ثم مستوى 2830 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 195 سهما، حيث ارتفع 72 سهما، فيما انخفض 94 أخرى، واستقر 29 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» الارتفاعات بنسبة 10%، ليبلغ مستوى 2.53 جنيه، تلاه سهم «مصر للفنادق» بنسبة 9.86% عند سعر 25 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الشمس للاسكان والتعمير» مرتفعًا بنحو 9.4%، بالغًا مستوى 14.83 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وجاء سهم «القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية » الأكثر انخفاضا، بنسبة 8.7% ليتراجع عند سعر 12.79 جنيه، تلاه سهم «العربية للمحابس» بنسبة 8.5% عند مستوى 2.27 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «دلتا للطباعة والتغليف» بنسبة 6.92% متراجعًا عند مستوى 29.99 جنيها.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 34 مليون جنيه للمصريين، و6.8 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 40.9 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 724.514 مليار جنيه، بمكاسب 1.628 مليار جنيه.