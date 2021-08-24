سرا وسط الزحام.. مدير المخابرات الأمريكية يلتقي رئيس أفغانستان المحتمل

بعد نحو 10 أيام من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، التقى وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، عبد الغنى برادر الرجل الثانى فى حركة طالبان وزعيم الحركة السياسى، فى العاصمة الأفغانية كابول.

وعبد الغنى برادر الرئيس المتوقع لأفغانستان، وصل إلى أفغانستان بعد يومين من سيطرة طالبان على البلاد، بعد نحو 20 عاما قضاها خارج البلاد، إثر إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية الحركة عن السلطة فى البلاد فى 2001.

لقاء سرى بين مدير المخابرات الأمريكية ورئيس أفغانستان المتوقع

أكد مسؤول أمريكى، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» وليام بيرنز، التقى الرجل الثانى فى حركة طالبان، وسط عمليات الإجلاء الجارية في مطار كابول، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى أنه من المرجح أن يكون هذا اللقاء، هو الأول من نوعه بين مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة حركة طالبان، بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وأضافت صحيفة واشنطن بوست، أن المحادثات بين الطرفين شملت الموعد النهائي لانتهاء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، المقرر له 31 أغسطس الجارى.

وامتنعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن التعليق عن اللقاء الذي جرى بين مديرها والرجل الثاني في حركة طالبان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تنفذ خطة لانسحاب قواتها من أفغانستان، بدأت مايو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى نهاية أغسطس الجارى، قبل سيطرة حركة طالبان على البلاد.

طالبان تحذر أمريكا من عدم انسحاب قواتها من أفغانستان

حذرت حركة طالبان، أمس، الولايات المتحدة الأمريكية، من عدم انسحاب قواتها من أفغانستان، وفقا للخطة المعلنة والمعدة سابقا، منوهة إلى أن تجاوز انسحاب القوات الأمريكية نهاية أغسطس الجارى «خط أحمر».

وتجرى العديد من الدول عمليات إجلاء لرعاياها من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان، على الحكم وسط احتشاد آلاف المدنيين الأفغان للهروب إلى خارج البلاد.