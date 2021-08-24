نضال الشافعي يطمئن جمهوره على حالته الصحية في تسجيل صوتي

نشر الفنان نضال الشافعي، رسالة صوتية، لكي يطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بانفجار في القولون، بعد مشادة مع منتج فيلم «ميني بار»، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة.

وغلب على صوته التعب والإجهاد الشديد، وعلق على المقطع الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بقوله: «شكرا لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلا لمساندتي، الحمد لله على كل حال».

نضال الشافعي يكشف سبب تعرضه لوعكة صحية شديدة

وأكد «نضال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدم وفاء منتج فيلمه الجديد «ميني بار» بوعوده معه، أدخله في حالة انفعال داخلي شديد، الأربعاء الماضي، ما تسبب في تعرضه لأزمة صحية، وحدوث انفجار في القولون.

وقد استقرت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، حسبما أكدت مصادر مقربة من نضال الشافعي لـ«الوطن»، بعد نجاح العملية الأخيرة، حيث إنه قام باستئصال نحو 15 سم من القولون، وتم تركيب أنبوب «رايل» في الأنف بعد العملية، ولازال تحت الملاحظة في الوقت الحالي من قِبل الأطباء.

السبب وراء مرض الفنان نضال الشافعي

تعود تفاصيل الأزمة بين الفنان نضال الشافعي، ومدحت سعد، منتج فيلم «ميني بار»، بعدما جرى تصوير جزء كبير من العمل، ولكن الشافعي لم يتقاضَ أجره، وبعد محاولات عديدة للحصول على أجره، دخل في مرحلة ضيق شديدة مما أدى إلى تأثر القولون بذلك.

أبطال فيلم «ميني بار»

ويشارك الفنان نضال الشافعي في فيلم جديد بعنوان «ميني بار»، من بطولة صلاح عبد الله، مدحت تيخا، راندا البحيري، علاء مرسي، المطربة أمينة، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، محمد أوتاكا، طاهر أبوليلة، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد.