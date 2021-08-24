قبل نضال الشافعي.. أزمات أجور النجوم مع المنتجين «صداع لا يتوقف»

تصدر الفنان نضال الشافعي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات، وإجراء جراحة عاجلة، وحسب تصريحات «نضال»، ماطل منتج فيلم «ميني بار»، في دفع المستحقات المالية له، ودخل الطرفين في مشادة كلامية، انفعل على إثرها الفنان، ما أدى إلى إصابه بانفجار في القولون.

أزمات كثيرة عاشها عدد من نجوم الفن مع بعض المنتجين، بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية المتفق عليها، وبسببها تقدموا بشكاوى عدة إلى نقابة المهن التمثيلية، ومع أزمة نضال الشافعي، طلب الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أهل الفن بضرورة الحرص، واختيار المنتجين الذين يتعاملون معهم: «صحيح بنعرف نجيب حقوق الزملاء، لكن برضه بقول للممثلين اختاروا الناس اللي هتشتغلوا معاهم».

أزمات لأهل الفن مع منتجين بسبب المستحقات المالية

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأزمات التي عاشها عدد من الممثلين مع بعض المنتجين، خلال تصوير الأعمال الفنية المتفق عليها.

مسلسل بيت السلايف

واجه أبطال مسلسل «بيت السلايف» عام 2018، أزمة مع الإنتاج، بسبب عدم الحصول على بقية مستحقاتهم المالية، ما تسبب في أزمات متعلقة بالتصوير والمونتاج، وتقدم بعضهم لشكوى النقابة ضد المنتج وقتها، والمسلسل من بطولة بوسي، منة فضالي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، قصة عادل توفيق، سيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبدالخالق.

فيلمي وقفة رجالة وطلعت حرب 2

واجه الفنان شريف دسوقي، عدة أزمات مع بعض المنتجين، منها المنتج أحمد الجنانيني، بسبب فيلم «وقفة رجالة» الذي عرض بالسينما عام 2020، واتهمه بأنه السبب في إصابته بـ«خراج في القدم»، أثناء تصوير أحد المشاهد في بحر الغردقة، التي تم حذفها بعد ذلك: «أغمى عليا، والمنتج أخد مني 1500 جنيه ثمن عربية الإسعاف اللي نقلتني للمستشفى، ولم يتكفل بمصاريف علاجي اللي بلغت 26 ألف جنيه»، وبعد الأزمة الصحية التي تعرض لها «دسوقي» وبتر إحدى ساقيه، زاره المنتج أحمد الجنايني، ووجه له الفنان الشكر لدعمه ومساندته له في محنته.

ومع المخرج والمنتج مجدي أحمد علي، كان للفنان شريف دسوقي أزمة أخرى، بسبب عدم حصوله على بقية مستحقاته، التي تقدر بنحو 25 ألف جنيه، جراء مشاركته في فيلم «طلعت حرب 2»، ورد عليه المنتج بتأكيده أن «الفلوس هتروح له لحد بيته».

فيلم للإيجار

عرض فيلم «للإيجار» في السينما عام 2021، وحقق إيرادات ضعيفة جدًا، وشهد أزمات كثيرة، منها قيام بطل الفيلم خالد الصاوي، بتوجيه إنذار على يد محضر للمنتج محمد دياسطي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية.