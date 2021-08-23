أبطال «ميني بار» يدعمون نضال الشافعي في أزمة مرضه بسبب الفيلم

حالة كبيرة من الحب تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الأحد، بعد الإعلان عن إصابة الفنان نضال الشافعي بانفجار في القولون، وخضوعه لعملية جراحية دقيقة بسبب مشكلة حدثت بينه وبين منتج فيلمه الجديد «ميني بار».

فنانون يدعمون نضال الشافعي

وحرص عدد كبير من الفنانين على دعم الفنان نضال الشافعي ومساندته في أزمته الأخيرة من خلال كلمات ورسائل كتبوها له عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كان الحرص الأكبر للفنانين المشاركين مع الفنان نضال الشافعي في فيلم «ميني بار»، الذي تسبب في الأزمة.

منة فضالي

واحدة من الفنانين المشاركين في فيلم «ميني بار» هي الفنانة منة فضالي التي حرصت على دعم صديقها الفنان نضال الشافعي، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» قالت فيه: «نضال مش بس زميل لا أخ وصاحب بجد وبحبه وبحترمه جدا وكل الناس بتحبه وبتحترمه ومعروف عن نضال إنه هادي ومؤدب بزيادة، والناس بتستغل ده للأسف اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصله لعملية كبيرة في القولون علشان الشغلانة اللي إحنا فيها».

وتابعت منة قائلة: «اللي الناس فاكرة إن حياتنا مرفهة بس لا إحنا بنشوف الوحش أكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف ادعوله يقوم بالسلامة ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بالسلامة ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك».

صلاح عبد الله

كما شارك أيضا الفنان صلاح عبد الله، وهو أحد أبطال الفيلم، حيث شارك الجمهور بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك قال فيه: «يانضال الجدعنة والأدب والوفاء 100 مليون حمدالله على السلامة يابني».

وتابع قائلا: «فضلت على اتصال مع زوجته ربنا يحفظها لحد ما كلمته واطمنت عليه جدا بعد العملية الصعبة اللي تمت بنجاح كبير وهو يرقد الآن في المستشفى تحت رعاية الفريق الطبي الممتاز وشدة وتزول، وربنا ينعم عليك ياولدي بتمام الشفاء وعاجله دعواتكم».

أزمة نضال الشافعي

يذكر أن الفنان نضال الشافعي، خضع لعملية جراحية دقيقة بعد حدوث انفجار في القولون نتيجة مشادة مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار».