بصورة من المستشفى.. منة فضالي لـ نضال الشافعي: ضحكتك بالدنيا يا صاحبي

طمأنت الفنانة منة فضالي، جمهور الفنان نضال الشافعي، على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة شديدة، مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، ما تسبب في انفجار القولون لديه، نتيجة العصبية الزائدة، ونقله لإحدى المستشفيات، ودخوله غرفة العمليات يوم الأحد الماضي.

منة فضالي تزور نضال الشافعي بالمستشفى

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بعدد من الفنانين خلال زيارتهم للفنان نضال الشافعي، في المستشفى، منهم: مدحت تيخا، والمخرج حسني صالح.

واعتذرت منة فضالي، عن عدم تواجد نضال الشافعي بصحبتهم في الصورة، نظرا للحالة الصحية التي يمر بها، معلقة: «كنا عند نضال، بس احترامًا إنه تعبان محبناش نصوره، الحمد لله ضحكتك بالدنيا يا صاحبي».

وتابعت منة فضالي: «ربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك، ويعينا إحنا كمان، نضال الحمد لله زي الفل، ربنا يتمم شفاه على خير، حبيت أطمن كل الناس».

وتتشارك منة فضالي، مع نضال الشافعي، في فيلم جديد بعنوان «ميني بار»، بطولة صلاح عبد الله، مدحت تيخا، راندا البحيري، علاء مرسي، المطربة أمينة، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، محمد أوتاكا، طاهر أبوليلة، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد.

نضال الشافعي ومشادة منتج «ميني بار»

تعرض نضال الشافعي، لأزمة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بانفجار في القولون، بعد مشادة مع منتج فيلم «ميني بار»، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة.

وبعد أزمة نضال الشافعي، طلب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات له، جموع الفنانيين بانتقاء المنتجين الذين يتعاملون معهم، مع تأكيده أن النقابة لا تترك أعضاءها في أزماتهم وتساندهم وتدعمهم.