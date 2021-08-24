ميزة جديدة في تحديث «إنستجرام».. تعرف عليها

قال موقع WABetaInfo إنه تم اكتشاف تحديث وميزة جديدة من قبل تطبيق إنستجرام Instagram، مضيفا أن هناك عدد من المطورين قاموا بتطوير ميزات جديدة للتطبيق لتكون متاحة في التحديثات المستقبلية، وأن هناك تقنية شائعة من أجل الحصول على الوقت لاختبارها قبل الإصدار.

ويقوم تطبيق إنستجرام Instagram بنفس الشيء وقد رصد المطور alex193a أخبارًا جيدة جدًا اليوم، وهي إمكانية الإعجاب بقصص Instagram، والتي لم تكن متاحة من قبل.

المنشورات الخفية في المفات الشخصية

وأوضح الموقع Instagram Stories يتم تنفيذها مثل المنشورات المخفية في الخلاصة والملفات الشخصية، وهذا يعني أن قصص Instagram يمكن أن تحصل على ميزات مماثلة متاحة للمشاركات والعكس صحيح.

وأشار إلي أنه في هذه الحالة ، يمكن القدرة على الإعجاب بقصة.

واكتشف المطور alex193a أيضًا أنه سيكون من الممكن إرسال العديد من الإعجابات إلى Instagram Stories في تحديث مستقبلي، لذلك لن يتلقى مالك Instagram Story رسالة رد الفعل بشكل خاص.

قائمة للإعجابات بدلا من الرسائل الخاصة

ومن المحتمل أن تكون هناك قائمة حيث يمكنك التحقق من كل الإعجابات للقصة.

ونظرًا لكونه ميزة قيد التطوير، فقد يتغير كل شيء قبل الإصدار، وفي الوقت الحالي، لا توجد أخبار أخرى فيما يتعلق بتاريخ الإصدار أو ما إذا كان من الممكن رؤية قائمة الإعجابات بعد 48 ساعة، ولكن بالتأكيد سنتعرف على المزيد قريبًا.

وقد أعلن تطبيق إنستجرام Instagram، في وقت سابق أنه اعطى للمستخدمين رفاهية نشر مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية، ومشاركتها مع أصدقائهم.

ويمكن للمستخدمين فقط نشر الفيديوهات بطول يبلغ 15 ثانية و30 ثانية، ويأتي هذا كعلاج لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في مشاركة Reels أطول مع أصدقائهم ومتابعيهم هناك.