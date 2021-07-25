ميزة جديدة لـ«إنستجرام» لترجمة القصص إلى العربية

يوسع تطبيق إنستجرام Instagram تقنيات الترجمة الخاصة به لتشمل القصص الخاصة بمستخدميه، بعد خمس سنوات من إطلاق ميزة المنشورات والتعليقات التوضيحية.

بشكل أساسي، يوفر تطبيق الوسائط الاجتماعية إنستجرام Instagram القدرة على ترجمة النص تلقائيًا في منشورات القصة، عندما يكتشف لغة أجنبية في منشور ما، فإنه سيعرض خيار «انظر الترجمة» في الركن العلوي من الشاشة، فقط كل ما عليك فعله هو النقر على ذلك لرؤية الترجمة على الفور في الجزء السفلي من شاشتك.

وفقًا لتطبيق إنستجرام Instagram، ستتوفر ميزة ترجمة القصص بلغة القصص عالميًا عند الإطلاق، وهي تدعم حاليًا أكثر من 90 لغة، بما في ذلك اللغة العربية والهندية واليابانية والبرتغالية.

ويعتبر دعم لغات معينة في «إنستجرام» قد يختلف اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه، والفكرة من وراء هذه الميزة هي جعل مشاركة القصص مع الجماهير الدولية أسهل بكثير، ويستطيع أي متابع لك في أي دولة فهم ما تقوم بنشره في القصص الخاصة بك.

وفي عام 2016، بدأ إنستجرام Instagram في تقديم ترجمات تلقائية للتعليقات والتعليقات التوضيحية وسير المستخدم، على الرغم من أنها أطلقت قصصًا بعد أقل من شهر، إلا أنها لم تجلب ترجمات لها سابقا.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية الترجمة التلقائية في إنستجرام Instagram تعمل فقط على النص داخل القصص.

ولكن الترجمات الصوتية غير متوفرة «في هذا الوقت»، ونعتقد أن هذه الميزة يمكن أن تكون قيد التشغيل، نظرًا لأن Instagram طرح ميزة التسميات التوضيحية التلقائية للقصص الإنجليزية في مايو.

ويعمل تطبيق إنستجرام Instagram مؤخرا على إضافة العديد من المميزات التي من شأنها التسهيل على المستخدمين.