«إنستجرام»: زيادة مدة نشر الفيديوهات إلى 60 ثانية بدلا من 30

أعلن تطبيق إنستجرام Instagram، أن المستخدمين سيتمكنون الآن من نشر مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية على المنصة، ومشاركتها مع أصدقائهم.

وقال موقع BGR.IN أنه حتى الآن، يمكن للمستخدمين فقط نشر الفيديوهات بطول يبلغ 15 ثانية و30 ثانية، ويأتي هذا كعلاج لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في مشاركة Reels أطول مع أصدقائهم ومتابعيهم هناك.

للتذكير، قدم Instagram Reels بعد فترة وجيزة من حظر TikTok في الهند.

وكانت الفكرة، هي الاستحواذ على أمثال منصات الفيديو القصيرة الهندية الناشئة الأخرى بما في ذلك Mitron وRoposo وChingari وغيرها.

واكتسبت منصة مشاركة الصور على Facebook شعبية واسعة في الهند وعلى مستوى العالم.

يوسع Instagram طول الفيديو لـ Reels بعد أن وسع منافس TikTok حده إلى 3 دقائق للسماح للمبدعين بإنشاء مقاطع فيديو أطول ومشاركتها مع الأصدقاء.

ويعتبر تطبيق تيك توك TikTok غير متوفر حاليا في الهند، حيث حظرت الحكومة الهندية تطبيق TikTok الصيني العام الماضي إلى جانب تطبيقات شهيرة أخرى مثل PUBG Mobile وغيرها.

وقال تطبيق إنستجرام Instagram انه سيندتم إنشاء بكرات مدتها 60 ثانية هو نفسه إنشاء بكرات أقصر. الخطوات تبقى كما هي. ما عليك سوى التوجه إلى علامة التبويب Reels في التطبيق ، وتسجيل المحتوى أو تحميله من مساحة تخزين الهاتف. بمجرد تحميل البكرات ، يمكنك مشاركتها مع متابعيك والآخرين على منصة Instagram.

وآخر تحديث لـ INSTAGRAM

قدم Instagram أيضًا حماية جديدة للمراهقين على المنصة. أعلنت منصة مشاركة الصور أنه سيتم تعيين حسابات المراهقين افتراضيًا على الحسابات الخاصة.

وتعتقد الشركة أن هذا سيجعل من الصعب على الحسابات المشبوهة العثور على شباب على المنصة وحمايتهم من الأعين الشريرة.

وقال Instagram إنه سيرسل إشعارات فورية للمستخدمين المراهقين ، وحثهم على جعل حساباتهم خاصة.

هذا ليس إعدادًا إلزاميًا، وسيتحول هؤلاء المستخدمون إلى حساب عام كلما لزم الأمر.

ذكرت مدونة رسمية، «سنظل نعطي الشباب خيار التبديل إلى حساب عام أو إبقاء حسابهم الجاري علنيًا إذا رغبوا في ذلك»