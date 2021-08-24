وزير الاتصالات يتفقد مركز إبداع مصر بجامعة أسوان ومدرسة الأمل للصم

تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة، الذي يأتي في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لنشر مراكز لإبداع مصر الرقمية «كرياتيفا» في مختلف المحافظات، بهدف إتاحة التدريب التقني للشباب في علوم الاتصالات وكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمي وتشجيع رواد الأعمال وإنشاء حضانات لريادة الأعمال.

وتفقد طلعت، خلال الزيارة، القاعات الدراسية بمركز إبداع مصر الرقمية «كرياتيفا»، حيث كان في استقباله المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

لقاء مع الطلاب

والتقى بمجموعات الطلاب والخريجين المستفيدين من المنح التدريبية المقدمة من عدد من الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، ومركز الإبداع ودعم ريادة الأعمال، التي تتضمن مجموعة من الدورات لشباب أسوان في تخصصات تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، وتصميم تطبيقات الويب والمحمول، وتصميم واجهات المستخدم وخبرة المستخدم للتطبيقات المختلفة، وأمن الشبكات والمعلومات، وإدارة الشبكات، وتطوير البرمجيات وتطوير البرمجيات باستخدام لغات البرمجة المختلفة.

وخلال لقائه مع شباب مركز إبداع مصر الرقمية «كرياتيڤا»؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الحُر العالمي.

إنشاء المركز داخل جامعة أسوان

ويضم المركز تسعة معامل دراسية وقاعتان للمحاضرات وقاعة للمؤتمرات، كما يضم حاضنة للشركات الناشئة، وتم إنشاء المركز داخل جامعة أسوان لتسهيل التواصل بين المركز والمجتمع الاكاديمي في أسوان.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي سبق أن أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطويرها خصيصًا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية ورفع قدراتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لدعم العملية التعليمية والتدريب للطلاب؛ حيث كان في استقباله الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

تمكين ذوي الإعاقة

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مشروع تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي شملت في مرحلتها الأولي دعم 810 مدرسة تربية خاصة، ودمج هذا فضلا عن تدريب 39 ألف معلم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع، التي تستهدف 100 ألف معلم وتأهيل 1600 مدرسة بتكلفة تقدر بـ150 مليون جنيه.

وخلال جولته؛ دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الطلاب بالمدرسة، واستمع الى مطالبهم، حيث وجه الدكتور عمرو طلعت بتوفير الإنترنت فائق السرعة لعدد 21 مدرسة تربية خاصة في أسوان، وتوفير عدد من أجهزة الكمبيوتر المزودة ببرامج برايل.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح اليوم بزيارة لديوان عام محافظة أسوان؛ حيث شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة لبناء القدرات الرقمية وتطوير البنية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة كما قام بافتتاح مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات بالمحافظة ومكتب بريد المحمودية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.