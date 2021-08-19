نائب وزير الاتصالات: 90 خدمة حكومية متاحة للجمهور إلكترونيا حاليا..وسنصل إلى 200 بنهاية العام الجاري

أطلقت «منصة مصر الرقمية» عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدؤوب على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمى، وأصبحت هى الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لدى الملايين من المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، دون الخروج من المنزل لأن المنصة توفر عشرات الخدمات مثل التموين والمرور والشهر العقارى وغيرها من الخدمات، دون الاضطرار إلى دفع الرشاوى لمعدومى الضمير.

«العطار»: 3 ملايين مواطن ينهون معاملاتهم عبر «مصر الرقمية» وإضافة 4 خدمات جديدة بالتعاون مع «الداخلية»

وقال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى والمكينة والتطوير الإدارى، إن إجمالى الخدمات على المنصة حالياً 90 خدمة يتم الحصول عليها بضغطة زر، بجانب تسجيل نحو 2.8 مليون مواطن على بوابة مصر الرقمية، وبنهاية الشهر الجارى سيصل عدد المواطنين المسجلين على المنصة إلى 3 ملايين مواطن، ونستهدف الوصول إلى 5 ملايين مواطن بنهاية العام الجارى.

وأضاف «العطار» لـ«الوطن» أن إجمالى المعاملات التى تمت على منصة مصر الرقمية منذ انطلاقها بلغ 6 ملايين معاملة، مشيراً إلى أن خدمات التأمينات أصبحت متاحة حالياً على المنصة، وتمت إضافة 4 خدمات جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابع «العطار» أنه يتم حالياً تعديل بعض الخدمات المتعلقة بالمحاكم لتكون أيسر وأسهل على المواطنين، موضحاً أن أى شكوى أو تعليق من قِبل المواطنين يتم وضعها فى الحسبان والعمل على حلها فوراً.

وأكد أن خدمات التموين هى الأكثر طلباً على المنصة وتُتيح للمواطنين تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة، وإصدار بطاقة جديدة، ونقل من محافظة لأخرى، وفصل اجتماعى، وضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن صرف، وإضافة الأفراد غير المقيدين تموينياً، وإضافة صرف تموين لمستحقى خبز فقط.

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وأشار إلى أن خدمات التأمين الاجتماعى عليها طلب كبير، حيث يتم إجراء من 10 إلى 15 ألف معاملة يومياً، موضحاً أن الخدمات تتلخص فى الاستعلام عن الرقم التأمينى، والحصول على الرقم التأمينى لاستخدامه فى التعاملات المختلفة حسب احتياجه والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة فى التأمين الاجتماعى، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمّن عليه، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، واستعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن بيانات السيارة، والاستعلام عن كشف حساب السيارة، والاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد اشتراكات العاملين بالخارج، والاستعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول.

وأكد «العطار» أن خدمات الأحوال المدنية تشهد ارتفاعاً فى الطلب عليها، حيث يتم إجراء نحو 1000 معاملة يومياً، بين بدل تالف، وبدل فاقد لبطاقة الرقم القومى، وإصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقاً، وإصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقاً.

وبالنسبة لخدمات التوثيق قال إن إجمالى الطلب على خدمات التوثيق بلغ 1000 معاملة يومياً، وتتلخص خدمات التوثيق فى الاستعلام عن سريان محرر مميكن، وتحرير توكيل عام قضايا، وتحرير توكيل عام رسمى، وتحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام)، وتحرير توكيل فى الأمور الزوجية، وتحرير إقرار بالشطب، وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، وتحرير إقرار رسمى، وتحرير إقرار تصحيح محرر موثق، واكتب محررك، وحجز ميعاد، وحجز ميعاد مسبق لإجراء الخدمات فى مكاتب التوثيق، وقيام المواطن باسترجاع المعاملات، والاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة، والاستعلام عن حالة مكاتب التوثيق من حيث (شديد الازدحام - متوسط الازدحام - متاح).

وأضاف «العطار» أن خدمات المرور تشهد طلباً بشكل يومى، حيث يتم تجديد نحو 120 رخصة يومياً، بالإضافة إلى المخالفات، وخدمات النيابة العامة، مشيراً إلى أن خدمات المرور تتلخص فى الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، والتظلُّم على المخالفات، ويمكن للمواطن تقديم تَظلّم مخالفات رخص قيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة، وسداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم، وإصدار بدل تالف وبدل فاقد لرخصة القيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

وأكد أنه بنهاية العام الجارى سيصل إجمالى الخدمات التى يتم تقديمها عبر مصر الرقمية إلى نحو 200 خدمة، وهذه الخدمات متاحة لجميع الموطنين فى جميع المحافظات، منوهاً بأن منصة مصر الرقمية عبارة عن بوابة الخدمات الحكومية، وتقدم جميع الخدمات بشكل ميّسر وشخصى وحديث، عبر التحول الرقمى للبنية المعلوماتية، منعاً للفساد.