وزير الاتصالات: منح جامعة مصر المعلوماتية تصل لنسبة 100%

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور، يعكس قدر هذه الجامعة، واقتناع كل الجهات القائمة عليها بأهميتها ومركزها المرموق، والجامعة ستُحدث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة أنها أبرمت عددًا من البروتوكولات المهمة، وهي أول جامعة متخصصة في هذا المجال في إفريقيا في الشرق الأوسط.

التعاون مع جامعتين عالميتين

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن الجامعة تعاقدت مع جامعة بوردو، وجامعة مينسوتا، والطالب يدرس في الجامعة 3 سنوات، وفي السنة الرابعة يكون أمامه اختيار من اثنين، إما الدراسة في الجامعة، أو السفر إلى الولايات المتحدة للدراسة في إحدى الجامعتين اللتين تعاقدت معهما الجامعة في مصر.

تفاصيل المنح بتوجيهات من الرئيس السيسي

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجامعة توسعت جدًا في منح التفوق، ووصلت إلى منحة مجانية بنسبة 50% للحاصلين على أكثر من 95% في الثانوية العامة، وفي بعض الأحيان تصل المنحة إلى 75%، والرئيس وجه بأن تكون منحة أوائل الثانوية العامة بنسبة 90% أو 100%، والجامعة تبدي مرونة كبيرة في مسألة نفقات الدراسة، ولكنها لا تتهاون في مسألة التفوق العلمي.

مميزات الدراسة في الجامعة بالنسبة لأولياء الأمور

وشدد على أن الدراسة في الجامعة تحقق لأولياء الأمور عددًا من المميزات، أولها عدم الخوف من سفر أبنائهم إلى دولة أخرى، وأيضًا توفير نفقات الدراسة التي تصل إلى حوالي 800 ألف جنيه في الجامعات الأمريكية، إضافة إلى أن الشباب الراغبين في خوض تجربة السفر يمكنهم تجربتها في السنة الأخيرة فقط.