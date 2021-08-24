فتح الطيران بين مصر والسعودية أمام المقيمين.. تعرف على شروط السفر

يبحث المصريون، عن شروط السفر إلى السعودية بعد قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل مباشر أمام المقيمين القادمين من مصر والدول المحظور القدوم منها، وكذلك اعتماد لقاحي سينوفارم وساينوفاك الصينيين المعتمدين في مصر، وفق مجموعة من الضوابط والشروط، في إطار إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، كشرط أمام عودة الطيران السعودي.

السفارة السعودية تصدر تنويها بشأن فتح الطيران بين مصر والسعودية للمقيمين

في هذا السياق، أصدرت السفارة السعودية في مصر تنويهًا مهما بشأن فتح الطيران بين مصر والسعودية، حيث جرى رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة، الذين تلقوا جرعتي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويعني القرار، عودة الطيران السعودي إلى مصر بشكل مباشر للمقيمين إلى جانب 8 دول تحظر السعودية استقبال القادمين منها وهي لبنان وتركيا والأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وباكستان والهند.

اعتماد لقاحي سينوفارم وساينوفاك بعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وتزامنا مع فتح الطيران بين مصر والسعودية وعودة الطيران السعودي بشكل مباشر أمام المقيمين، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم اعتماد لقاح سينوفارم الصيني ولقاح ساينوفاك الصيني المعتمدين في مصر، لينضمان إلى اللقاحات المعتمدة في السعودية والتي تشمل لقاحات: أسترازينيكا ومديرنا وجونسون ٱند جونسون وفايزر.

شروط السفر إلى السعودية لمتلقي لقاحي سينوفارم وساينوفاك

لكن على الراغبين في السفر إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، أن يحصل الذين حصلوا على لقاحي سينوفارم وساينوفاك، على جرعة ثالثة من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية، التي سبق الإشارة إليها.

ووفق تلك القرارات، فإن شروط السفر إلى السعودية ستبقى كما هي لغير المقيمين أي ضرورة السفر عبر دولة ثالثة، بشرط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، والخضوع لإجراءات العزل الصحي.