موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تطور جديد يخص العاملين

مع قرب انتهاء موسم الإجازات بدول الخليج وتحديدا بالسعودية، بدأ العديد من العاملين المصريين بالسعودية الذين عادوا إلى مصر خلال الشهرين الماضيين لقضاء إجازاتهم في وطنهم التفكير في آلية العودة لعملهم بالمملكة في ظل عدم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية حتى الآن.

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدني، عن أن هناك احتمالية لأن تسمح السلطات السعودية لفئات أخرى حصلت على جرعتي التطعيم أثناء تواجدها بالسعودية بالسفر إلى المملكة مباشرة من مصر لتنضم إلى الفئات المستثناة الأخرى، وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والدبلوماسيين والمواطنين السعوديين.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أكثر من 95% من العمالة المصرية التي عادت لمصر لقضاء الإجازة الصيفية من العاملين بالجامعات السعودية والمدرسين والمهندسين قد حصلوا على جرعتى التطعيم خلال تواجدهم بالمملكة، وقد يتم استثنائهم من قرار تعليق السفر والاكتفاء فقط بإجرائهم تحليل «pcr» الخاص بكورونا قبل سفرهم إلى المملكة بنتيجة سلبية مع قضائهم فترة حجر مؤسسي بمجرد وصولهم للمملكة.

موعد عودة الرحلات الجوية بين مصر والسعودية

ومن جهته، قال يسري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إنه لم يحدد إلى الآن، موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بصورته الطبيعية التي تسمح بسفر كل المواطنين المصريين للسعودية، لافتا إلى أن قرار عودة الرحلات لطبيعتها قبل جائحة كورونا تصدره السلطات الصحية السعودية وفقا لتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن السلطات السعودية أصدرت قرارا فبراير الماضي بتعليق دخول المواطنين المصريين للأراضيها مباشرة من مصر، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها آنذاك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع استثناء بعض الفئات من هذا القرار وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والدبلوماسيين والمواطنين السعوديين، لافتا إلى أن الرحلات الجوية من مصر للسعودية مستمرة ولم تنقطع، حيث تنقل فقط الفئات المستثناة.

يشار إلى أن قرار السعودية سمح للعاملين المصريين بالسعودية بالسفر إليها، ولكن بعد قضائهم فترة أسبوعين كحجر صحي بإحدى الدول المسموح السفر منها للسعودية، وبعدها يسافر ويقضي فترة حجر مؤسسي بالمملكة.