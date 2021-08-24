انهار عليهما السور.. التصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما بأكتوبر

صرّحت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بدفن جثتي عاملين بشركة المقاولون العرب، لقيا مصرعهما بعد انهيار سور خزان في مشروع تحسين وتطوير الطرق، بمنطقة الواحات، التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، وصدر تصريح الدفن بعد توقيع الكشف الطبي على جثتي العاملين، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا بانهيار سور خزان في مشروع تحسين وتطوير الطرق بالواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى هناك، وبيّن الفحص الأولي والتحريات، أنه أثناء قيام عمال تابعين لشركة المقاولون العرب بأعمال تبطين خزان أرضي بعمق 6 أمتار، انهار سور بارتفاع 4 أمتار وطول 10 أمتار، ما أدى لوفاة عاملين اثنين، وإصابة 8 آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما سيتم الاستماع لأقوالهم بعد تماثلهم للشفاء.

التحريات

وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، أن عمال الشركة كانوا مكلفين بإجراء عملية تبطين في أحد الخزانات الأرضية بعمق 6 أمتار، في منطقة الواحات بأكتوبر، وأثناء ذلك انهار سور بارتفاع 4 أمتار وطول 10 أمتار، مما أدى لوفاة العاملين، وإصابة 8 آخرين، وصدر قرار بالدفن.