خسائر جديدة للأمطار بالإسكندرية.. انهيار سور على عقار مجاور دون إصابات

انهار سور أعلى أحد المباني على عقار مجاور، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة المندرة، دائرة حي ثاني المنتزه، شرق مدينة الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثاني المنتزه، بلاغاً يُفيد بسقوط سور مبنى بشارع "نعمة الله"، المتفرع من شارع "جمال عبدالناصر"، بمنطقة المندرة بحري، انتقل على أثره مسئولو الحي لمعاينة العقار، بمعاونة الأجهزة التنفيذية والقوات الأمنية.

وتبين من المعاينة سقوط السور على العقار المجاور، مكوَّن من خمسة طوابق، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالطابق الأخير بالعقار، دون حدوث أي إصابات، فيما اتخذت الإجراءات التأمينية اللازمة، ومازالت المتابعة جارية.

وكانت موجة من الطقس السيئ اجتاحت سواحل الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ ساعات الصباح الأولى، شوارع الإسكندرية، وخاصة أحياء شرق وغرب، فيما جرى الدفع بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وعطلت الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إلى جانب تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

وفي وقت سابق، أُصيب 4 مواطنين بإصابات وكدمات خفيفة، إثر سقوط "شادر" أمام المركز النموذجي بديوان عام محافظة الإسكندرية، بسبب العواصف والأمطار، فيما أنقذت قوات الحماية المدنية، رجلاً وطفلاً، بعدما انهار السلم الداخلي لعقار قديم مكون من 3 طوابق بحي الجمرك، دون حدوث إصابات.

وانهارت شرفة شقة سكنية بالطابق السادس بعقار في منطقة محرم بك، مساء اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تحطم سيارتين، تاكسي وملاكي، بسبب الأمطار، دون حدوث إصابات.