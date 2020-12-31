مصرع شخص وشقيقته في انهيار سور مزرعة بسوهاج

لقي موظف بالمعاش وشقيقته مصرعهما، اليوم، في انهيار سور مزرعة بقرية أولاد خلف، التابعة لمركز دارالسلام بسوهاج، وجرى نقل جثة لمستشفي دار السلام، والثانية لمستشفي سوهاج الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بورود بلاغًا بإنهيار جزء من سور ووجود متوفيين اثنين بناحية أولاد خلف دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار جزء من سور مبني بالبلوك الأبيض بارتفاع 1.5 متر محاط بمزرعة موز ملك "حسن.ف.م" 60 عامًا، بالمعاش ويقيم بذات الناحية.

ونتج عن الحادث وفاة مالك المزرعة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وإصابة شقيقته "زينب.ف.م" 40 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية، توفيت عقب وصولها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا وعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال زوجة المتوفي "بخيته.م.س" 58 عامًا، ربة منزل، ونجل عم المتوفيين "عامر.ز.م" 63 عامًا، مزارع، أقرا بمضمون ما تقدم وعللا سبب الإنهيار لقدم السور وتهالكه، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.