عائد من أفغانستان: أوجه الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي

قال أحد العائدين من كابول، إنه يشعر بنعمة الأمن بعد عودته من أفغانستان، موجها الشكر إلى الدولة المصرية التي تواصلت معهم منذ أن شعروا بالخطر في أرض أفغانستان عقب خروج القوات الأمريكية من البلاد وتولي حركة طالبان مقاليد الحكم.

القيادة المصرية لن تترك أبناءها يتعرضون للأخطار

وأضاف «العائد من كابول»، خلال استضافته في برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أمس الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن القيادة المصرية لن تترك أبناءها في الخارج يتعرضون للأخطار لذا وفرت طائرة عسكرية لعودة المواطنين مرة أخرى.

فرحة عارمة

وأكد أنه يشعر بفرحة غامرة في ظل ما قدمته الدولة المصرية والقيادات السياسية والأزهرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفرت الدولة المصرية طائرة حربية لإعادة المصريين العالقين في أفغانستان بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد 20 عاما وظهور فوضى في بعض الأماكن في البلاد مع تولي حركة طالبان مقاليد الحكم في الدولة الآسيوية.