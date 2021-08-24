مواعيد ورابط التقديم للمدن الجامعية إلكترونياً بالمنيا

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم إلكترونياً للمدن الجامعية للطلاب والطالبات القدامي والجدد، اعتباراً من غد الأربعاء، وحددت إدارة الجامعة الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل للتقديم إلكترونياً للطلاب والطالبات القدامي.

كما حددت إدارة الجامعة الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتي 20 سبتمبر المقبل للتقديم إلكترونياً للطلاب والطالبات الجدد الملتحقين بالجامعة للعام الداسي 2021-2022.

وأكدت إدارة المدن الجامعية بالمنيا أن التقديم هذا العام لن يكون ورقياً للسكن بالمدن الجامعية، وسيكون من خلال موقع «الزهراء»، على الرابط من (هنا).

وأوضحت إدارة المدن الجامعية بالمنيا أن التقديم عبر موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، يتم من خلال ملء البيانات، ثم الموافقة على الإقرار المرفق برابط التقديم، واختيار قدامى أو مستجدين، مع العلم أن الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، أما الطلاب القدامى فهم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

وواصل فرع مكتب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة المنيا استقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطلاب الالتحاق بها، وذلك من خلال معملين للحاسب الآلي، أحدهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم داخل الحرم، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، طوال أيام أعمال مراحل التنسيق.

وشددت إدارة الجامعة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، ولن يسمح لأي طالب بالدخول بدونها، مع تحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة المترددين، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بالمعامل.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة وفرت فريق عمل متكامل ومؤهل من اخصائي شئون الطلاب بالجامعة، لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم، لضمان اختيار الكليات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم ووفقاً للنطاق الجغرافي، إلى جانب إطلاق اتحاد طلاب الجامعة، بالتعاون مع فريق «طلاب من أجل مصر»، مبادرة تحت عنوان «احنا معاك»، لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور ومتابعة الإجراءات الاحترازية.