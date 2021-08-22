أبرز المعلومات عن المشتبه في محاولة اغتيال قيس سعيد.. تونسي داعشي تدرب في ليبيا

أفادت قناة «العربية»، بأن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس التونسى قيس سعيد، تسلل مؤخرا من ليبيا، ونجحت السلطات الأمنية التونسية، فى القبض على إرهابي خطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق البلاد.

وفيما يلي، بعض المعلومات عن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد:

- تونسي الجنسية

- ينتمي لتنظيم داعش

- تلقى تدريبه في ليبيا

- تسلل مؤخرا من ليبيا

وجرى القبض على المتهم، الذي كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال الساعات الماضية وفقا لصحيفة الشرق اليومية.

السلطات الأمنية التونسية تجرى التحقيق مع المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس التونسي

وذكرت صحيفة «الشرق اليومية»، اليوم الأحد، أن المتهم أحد الذئاب المنفردة، منوهة بأنه جار التحقيق معه حاليا.

يشار إلى أن الوحدات الأمنية بمحافظة المنستير شرقي تونس، تمكنت قبل أيام، من إيقاف إرهابي يحرض على قتل رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بالإضافة إلى تنزيل تدوينات ذات منحى إرهابي.

الرئيس التونسى يتهم أطراف سياسية بالسعى لتدبير محاولات اغتياله

فيما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الجمعة، أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، قائلا: «إنهم يفكرون في القتل والدماء»، مشددا على أنه لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا.

ولفت الرئيس التونسي، إلى أن هناك أطراف وصفها بالمتآمرين، تسعى لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية، وعلى بلادهم، مؤكدا «سيتم التصدي لهم بالقانون».

فيما طالبت حركة النهضة في تونس، أمس، بالتحقيق فى تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد محاولات اغتياله.

وفى يوليو الماضي، أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد عددا من القرارات، إثر احتجاجات عارمة شهدتها البلاد، وتمثلت هذه القرارات فى إعفاء رئيس الوزراء التونسي من منصبه، وتجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب.