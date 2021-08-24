مصطفى شردي: «المتحدة» أعادت الوعي للدراما التليفزيونية

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعادت الوعي بشكل كبير جدًا للدراما التليفزيونية، وأنفقت على أفلام لم يقبل عليها المنتجون لأسباب تخص الربحية.

إعادة الوعي للشعب

وأضاف «شردي»، في برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمس الاثنين، عن وعي الشعب، وهذا الوعي يتحقق بعدة أشياء منها التعليم الجاد، والفن أيضًا، وهذا أمر مهم، وهناك أجيال تربت على أفلام ومسلسلات تاريخية، معقبًا: «ماكانش على أيامنا أفلام الواد اللي بيطلع حاجات من بؤه وبيضرب الناس» وكان هناك عمق في الفيلم والدراما والمسرح والسينما، وكانت الدولة تهتم جدًا بدعم العمل الجاد الذي لا يقبل عليه المنتجون.

وتابع الإعلامي: «عدنا مرة أخرى لصحوة الوعي، وهذا أمر مهم تحدث عنه الرئيس بالأمس، وأعلن دعمه الكبير للأعمال التي تخص الوعي».

نقيب الممثلين يشيد بدور المتحدة

وأكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤدي دورًا عظيمًا جدًا، وغيرت وعي ومفاهيم الشباب بالأعمال الدرامية، وأفلام ومسلسلات مثل الاختيار، والقاهرة كابول، والممر، مشددًا على أن الفنانين تحت أمر البلد في أي شيء.

وأضاف «زكي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أنهم بدأوا بالفعل التحرك منذ أمس والترتيب لمرحلة جديدة للفن المصري بعد هذه التصريحات العظيمة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن دعمه الشديد للأعمال الفنية التي تتناول تجديد الخطاب الديني، موضحًا: «مش بنطلب مجانًا ولا حاجة، لكن الكلام ده اتكلمت فيه من سنين، وبعض الفنانين فهموا إني عايز أحجب الإبداع، لكن قضايانا كثيرة، وحتى في قضية الوعي الديني، هناك من يلبسوا لبسنا ويتكلموا زينا، وهما عادي».