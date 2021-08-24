اللحظات الأخيرة لقصر «أندراوس» بالأقصر.. عصابات الآثار كتبت نهايته

لليوم الثاني على التوالي، واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة الأبواب والنوافذ بقصر «توفيق باشا أندراوس»، داخل حرم معبد الأقصر، وأمام كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، حيث تجري أعمال هدم القصر يدوياً من أعلى السطح، تمهيداً لإنهاء عملية إزالة القصر بالكامل، بإستخدام ماكينات ولوادر الحفر.

وتجري عمليات هدم قصر «أندراوس باشا» في ظل حضور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، لتأمين أعمال الإزالة بدون حدوث أي مناوشات، عقب صدور قرار لصالح هيئة الآثار بمحافظة الأقصر، بإزالة القصر التاريخي، وضم قطعة الأرض لحرم معبد الأقصر، كونه آيلاً للسقوط ويشكل خطراً على المارة.

اليوم الأول.. إزالة السور الخلفي لقصر «أندراوس»

بدأت أعمال الإزالة في قصر «توفيق باشا أندراوس»، أمس الاثنين، منذ بداية اليوم وحتى نهايته، حيث حرصت الأجهزة الأمنية على التواجد في موقع القصر، لتأمين أعمال إزالة السور، حيث بدأت به عمليات الإزالة، فضلاً عن إزالة النوافذ الخشبية الموجودة في القصر، في وجود العميد طارق لطفي، رئيس مجلس الأقصر، لمتابعة الوضع عن قُرب، ومتابعة أعمال الإزالة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية التابعة لمديرية أمن الأقصر.

التنقيب عن الآثار.. بداية النهاية لقصر «أندراوس»

وشهد قصر «أندراوس باشا» العديد من الأحداث التاريخية، منها استضافة الزعيم الراحل سعد زغلول، أثناء أحداث ثورة 1919، كما شهد أحداثاً مؤسفة تمثلت في مقتل ابنتي «أندراوس باشا»، وهما «لودي وصوفي»، اللتين تجاوزتا 80 عاماً من العمر، وحدثت تلك الواقعة في أغسطس من عام 2013، كما حدثت محاولات سرقة للتحف الأثرية التي كان يحتويها القصر، وتم القبض على 4 أشخاص، كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار، العام الماضي، مما أدى إلى رفع قضية إزالة من قبل هيئة الآثار بالمحافظة لإزالته.

مصدر أمني: إزالة قصر «أندراوس» بالكامل خلال 3 أيام

وأكد مصدر أمني بمحافظة الاقصر، رفض ذكر أسمه، إن أعمال الإزالة للقصر ستنتهي في خلال ثلاثة أيام، من خلال استخدام اللوادر والحفار من الأعلى إلى أسفل القصر التاريخي، الذي يعود عمره لأكثر من 120 عاماً، على أن تتم أعمال الإزالة بشكل كلي بدءاً من غد الأربعاء، وتستمر لمدة يومين.