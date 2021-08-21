فتاة تحاول الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة في الأقصر

أصيبت فتاة بحالة إعياء شديدة نتيجة إقدامها على محاولة انتحار بشمال محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، حيث تناولت أقراصا غير معلومة المصدر، لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات مع أسرتها، بمنطقة عمائر طيبة شمال المحافظة.

اكتشفت أسرة الفتاة الواقعة على الفور، وجرى إبلاغ مرفق إسعاف الأقصر بالحادث.

محاولة انتحار

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة طيبة يُفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأهالي يُفيد إقدام فتاة على محاولة الانتحار في منزلها حيث تناولت أقراصا مجهولة المصدر، تسببت في إصابتها بحالة من الإعياء الشديدة، وعلى إثر ذلك جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق فوري في الواقعة.

حالة إعياء شديدة

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الفتاة في حالة إعياء شديدة إلى مستشفى الكرنك الدولي حاليًا، "مستشفى الأقصر العام سابقًا"، بينما يجري تحديد نوع الأقراص التي تناولتها الشابة.

تبيّن أن الفتاة تُدعى "نهال.ا.ح"، 30 عامًا، ومٌقيمة بمنطقة عمائر طيبة الكائنة بمركز طيبة شمال محافظة الأقصر.

جرى تحرير محضر رسمي من قبل مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، تمهيدًا للعرض على النيابة.