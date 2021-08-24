منها استهلاك الكهرباء.. وزيرة التضامن توضح عوامل التأكد من فقر الأسرة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن هناك تنسيق بين وزارة التضامن وبين الجهات التي تعطي دعمًا منذ 9 شهور، مثل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية لتحقيق الموائمة في منظومة الدعم العيني والنقدي، مشيرة إلى أننا في حاجة إلى تنظيم الدعم العيني والنقدي، والعدالة وترشيد الاستخدام ضرورة حتى لايحدث استنزاف لموارد الدولة.

نيفين القباج: التأكد من فقر الأسرة من خلال عدة عوامل

وأضافت «القباج» خلال تصريحات لها عبرالـ «كلوب هاوس» أنه يجرى العمل على التأكد من فقر الأسرة من خلال عدة عوامل مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق استمارة تشمل مواصفات المنزل والتأمينات والتموين، والمرافق والغاز والكهرباء، ووضع درجة لكل متغير للوصول إلى درجة الفقر، ودعم الأسر الأكثر فقرًا فالأقل، لافتة إلى أنه حال تظلم أسر يجرى إعادة النظر، والتحقق مرة أخرى بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية.

القباج: نعرض فرص عمل على مستفيدى الدعم القادرين ولو رفضها 3 مرات يخرج من الدعم

ولفتت «القباج» إلى وجود قاعدة بيانات موحدة توضح لنا إذا كان الفرد يمتلك سيارة أو أرض زراعية، أو منزل آخر، استهلاكه للكهرباء واستهلاكه لفاتورة الموبايل، موضحة أنها مؤشرات دالة على فقر الأسرة، وهناك أسر تأخذ دعم وهى لا تستحقه و يجرى استرداده منها إذا ثبت ذلك، وإذا تظلمت يجرى إعطاء مستحقاته إذا ثبت أنها تستحق، مؤكدًا أنه حتى لو هناك أخطاء بسيطة يجرى تداركها بالمتابعة الميدانية.

وأشارت «القباج» إلى أن التمكين الاقتصادي والدعم يوجه لفئات بعينها لحين الخروج من عثراتها المادية، وفئات غير قادرة على العمل مثل ذوى الإعاقات الشديدة، لأن ذوى الإعاقات البسيطة لابد أن يخرجوا للاندماج في العمل، إذ يجرى دعم الأرامل والمطلقات والمسنين الذين لايحصلون على معاش، والشباب المتعطل الذي يتأثر أولاده بفقره يجرى مساعدته لتخط هذه العثرات، ويحصل على تكافل لوقت معين، ويجرى إعادة دراسته مرة أخرى.

«القباج»: يجب أن يعمل المواطن أولًا وعند تعثره يجرى دعمه

وأوضحت «القباج» أنه يجب أن يعمل المواطن أولًا، وعند التعثر يجرى دعمه من قبل الوزارة، وتعزيز قدراته من خلال التأهيل والالتحاق بسوق العمل منظمة لدى شركات أو مصانع أو الدخول بوحدة إنتاجية، أو مساعدته في مشروع صغير ومتناهي الصغر، مشيرة إلى أن ميزانية الدعم مستمرة، ولكن لا يجب أن يتبطل شخص في كامل قوته وينتظر الدعم، قائلة: «المساهمة في سوق العمل ملزمة، وحريصين أن يكون الدعم مؤقت لسوق العمل مراجعة بياناته، ونعرض عليه فرصة عمل للمرة الأولى وفي المرة الثانية، وإذا رفضها للمرة الثالثة يخرج من الدعم وفق قانون الضمان الجديد».