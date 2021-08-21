«التضامن» تكشف ضوابط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. «فيديو»

كشف الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن، تفاصيل وكيفية صرف الدعم النقدي للبرنامج، إذ ذكر أن صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة يستمر لمدة شهر، إذ يبدأ الصرف من يوم 15 في الشهر لمستحقي «كرامة» شهريًا ويستمر لمدة 30 يوما، ويبدأ الصرف لمستحقي «تكافل» من يوم 17 شهريا ويستمر لمدة 30 يوما.

استقبال طلبات «تكافل» بالوحدات الاجتماعية وبحث الحالات ميدانيا

وأضاف «عبدالسلام»، خلال مداخلة هاتفية في برامج «مانشيت»، الذي تُقدمه الإعلامية رانيا هاشم، ويُعرض على «Extra news»، أنه يجب على أي شخص مُستهدف في برنامج «تكافل» التوجه إلى الوحدة الاجتماعية لتقديم طلب ويرفق به المستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الأب والأم وشهادات ميلاد الأبناء وشهادات المدارس من أجل بحث الحالة ميدانيًا.

وأشار مدير العمليات الميدانية ببرنامج «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه بعد بحث الحالة والتأكد من صحتها يجري إدخال المستحق على قواعد بيانات الوزارة ليجري ربطها وبعدها يجري الصرف، موضحًا أنه يجري استقبال طلبات «تكافل» بالوحدات الاجتماعية.

التضامن تولي اهتماما كبيرا بالمسن والمعاق واليتيم

وأردف أن وزارة التضامن الاجتماعي، الآن، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمسن والمعاق واليتيم، فأصحاب الاحتياجات الخاصة، من حقهم إثبات الإعاقة من خلال وزارة الصحة ومكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، وبعدها يجري توجههم إلى وحدات الشؤون الاجتماعية لتسجيل بياناتهم وبيانات أسرهم على قواعد البيانات.