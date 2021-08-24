ختام فعاليات برنامج القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

اختتم معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكلاء المعهد، برنامج القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس، والذي حضره 120 من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور كريم همام إن نهضة الأمة تقام من خلال الشباب الذي يمتلك مهارات القائد المبدع والفعال، مؤكدا أن الشباب هم الأمل في تحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة، لذا لا بد من تزويدهم بالمهارات القيادية التي يتم اكتسابها بشكل أفضل من خلال التدريب وتطوير القدرات والمهارات لإعداد جيل من القيادات متسلح بالعلم والمهارات والسلوكيات اللازمة لنهضة الأمة.

وتضمن البرنامج محاضرة عن الكاريزما، حاضر بها دكتور مايكل راشد، المدرب الدولي المحترف في التنمية البشرية، وناقشت المحاضرة طرق زيادة الثقة بالنفس، وكيفية شرح وجهات النظر والتعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى اكتساب مهارات متطورة لبناء الشخصية، وشرح تعريفي للكاريزما، إلى جانب كيفية تحديد نقاط القوة في الشخصية والتعامل مع المواقف الحياتية، وكذلك الانطباعات الأولية وكيفية التحكم فيها وتعلم لغة الجسد وتدريبات للصوت.

كما تضمن البرنامج محاضرة القائد النبيل وحاضر بها الداعية الإسلامي الدكتور مصطفى حسني، وأوضحت المحاضرة أن من صفات القائد النبيل هي القوة والرحمة.

كذلك شمل البرنامج محاضرة عن إعداد القائد المبدع، وحاضر بها الدكتور صلاح عبد السميع، مستشار وخبير التدريب بكلية التربية جامعة حلوان، وتناولت المحاضرة أنماط القيادة، ومهارات القيادة، والقائد المبدع، ووعي بمفهوم القائد الفعال، بالإضافة إلى شرح أنماط الإدارة، وتوضيح الفرق بين القائد والمدير، فالقائد المؤثر لديه عقيدة والقدرة والقدوة والتقوى والإخلاص، وأن يستطيع أن يؤثر في سلوك المرؤوسين، موضحا أن القيادة ليس لها سن معين.

وأوضحت المحاضرة أن من ضمن سمات القائد، أن يمتلك مهارة التواصل مع الآخرين ويكون رحيم حازم، يعي بما يجب أن يكون عليه، لديه القدرة على اتخاذ قراره، كما تناولت المحاضرة فنون القيادة تتمثل في القدرة على التعليم والتدريب، القدرة على فن المعاقبة وفن التعامل مع المشكلات والاستعانة بالمواهب، الإنجاز، السعي دائما إلى النمو والعطاء.

هذا إلى جانب عقد ورشة عمل بعنوان الإدارة الاستراتيجية «التخطيط الاستراتيجي لإدارة المؤسسات»، وحاضر بها الدكتور عبد الله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، والدكتورة شيماء السيد، أخصائي الجودة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان، والدكتور رامي عاشور، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو، والدكتور محمد أحمد مختار، مدير إدارة شئون جامعة الدول العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة شيماء صقر، نائب مدير الجودة بالهيئة المصرية للدواء، وتناولت تعريف التخطيط الاستراتيجي، مراحل التخطيط الاستراتيجي، معوقات التخطيط الاستراتيجي، تطبيق على الخطة الاستراتيجية تطبيق التحليل الرباعي SWOT.

كما عقد ورشة عمل بعنوان الذكاء العاطفي، حاضر بها الدكتور علي سالم، المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان ومدرب التنمية البشرية، والدكتور محمد إمام، المدرب المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي واستشاري تطوير دور الأيتام والمسنين، والدكتورة أميرة الفيشاوي، استشاري علوم إنسانية وتربوية، والدكتور عمرو غنام، مدرب في منظمة العمل الدولية وبوزارة الشباب والرياضة ومدرب معتمد من جامعة عين شمس وجامعة القاهرة، والدكتورة صفاء منير، المدرب المعتمد بالعديد من الجهات المحلية والأجنبية.

وتضمنت ورشة العمل إكساب المشاركين مهارات الاستخدام الأنسب للمشاعر، وكذلك إدارة الذات والوعي بها، حيث ينقسم الوعي الذاتي إلى «الذات الإنسانية، الذات المأمولة، الذات المثالية»، هذا إلى جانب إكساب القائد مهارة إدارة العلاقات في بيئة العمل، فالقائد لا بد أن يكون مصدر المعلومات والاطمئنان للمرؤوسين وفقا لما لديه من إمكانيات، وأن من صفات الشخص الذكي أن يكون قادرا على إدارة العلاقات.

كما تضمنت الورشة تعريف مفهوم الذكاء الانفعالي والفرق بينه وبين الذكاء العقلي المنطقي، وكذلك المهارات والسمات التي يتمتع بها الشخص الذكي عاطفيا، إضافة إلى أنه تم خلال ورشة العمل، تدريب معاوني أعضاء هيئة التدريس على كيفية تنمية مستوى الذكاء العاطفي لديهم، وعمل اختبارات خاصة بالذكاء العاطفي ومناقشة أنواع الذكاء، وأهم السلوكيات التي تساعد الشخص على التعاطف مع الآخرين وتحفيزهم لتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات المتاحة في بيئة العمل.

واختتمت فعاليات البرنامج بورشة تنفيذية لوضع ملامح الميثاق الأخلاقي للتعليم الجامعي، وقدمها الدكتور صلاح عبد السميع، وقد تضمن البرنامج تحية العلم في ساحة العلم، وإقامة العديد من الأنشطة المختلفة، والتقاط الصور التذكارية بالزي الرسمي لتخرج الدفعة الأولى من معاوني أعضاء هيئة التدريس من برنامج القادة العام، وعمل جولة حرة، إلى جانب حفل ختامي تم فيه توزيع الشهادات على المشاركين.