مصدر بـ«حماية المستهلك»: لا نتدخل في تحديد أسعار «أوبر» ونراقب الخدمة

كشف مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ليس من صلاحيته التدخل في تحديد تعريفة شركة «أوبر» أو غيرها من شركات النقل الذكي على الإطلاق.

«حماية المستهلك» لا يتدخل في تحديد الأسعار

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن دور جهاز حماية المستهلك هو التدخل لمراقبة جودة الخدمات المقدمة أو الفصل في شكاوى العملاء المتعاملين مع شركات النقل الذكي سواء «أوبر» أو «سويفل» وغيرها من الشركات.

«أوبر» ترفع فتحة العداد من 7 إلى 8 جنيهات

وأعلنت شركة «أوبر» للنقل الذكي بشكل مفاجئ اليوم، تحريك أسعار تعريفات الركوب وأسعار الخدمات التي تقدمها للجمهور، وأفصحت، في بيان رسمي، أن التحريك والتعديلات جاءت على خلفية رفع أسعار الوقود محليا، خلال الفترة الماضية وأشارت إلى أن التحريك يأتي في إطار استمرارها في تقديم الخدمات بشكل جيد مع ضمان استمرار حصول السائقين على أرباح مستدامة، مع ضمان أن الملايين من العملاء يمكنهم الاستمرار في التنقل حول المدن بأمان وبتكلفة معقولة.

وكانت مصادر بشركة «أوبر»، أكدت في تصريحات لـ«الوطن» أنه حتى اللحظة لم تحسم الشركة موقفها من عمليات رفع نسبة أرباح السائقين التشاركية في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمكن حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الشركة، أنها حركت أسعار الأجرة الأساسية الخاصة بـ«أوبر إكس» من 7.50 إلى 8 جنيهات، عند فتح الكابتن للعداد، بينما حركت أسعار الكيلومتر من 2.5 إلى 3.05 جنيهات، وحددت 0.54 قرش لكل دقيقة بدلا من 0.42 جنيه في الوقت الذي حركت الحد الأدنى للأجرة من 12 إلى 13 جنيه.

وفيما يُخص أسعار Comfort أكدت «أوبر» السعر الأساسي للأجرة بتلك الخدمة ارتفعت من 11 إلى 11.80 جنيه عند فتح الكابتن للعداد، بينما حددت 4.30 جنيه للكيلو متر بدلا من 4 جنيهات بزيادة 0.30 قرش، وحددت 0.67 قرش للدقيقة الواحدة بدلا من 0.63 قرش، أما الحد الأدنى للأجرة بخدمة Comfort تحرك من 17 إلى 18 جنيه.