بعد رفع «أوبر» أسعارها.. اعرف الفرق بينها وبين الشركات الأخرى

أعلنت شركة «أوبر» خلال الساعات القليلة الماضية، إجراء تعديل طفيف على أسعار خدماتها، وجاءت تلك التعديلات لتواكب أسعار الوقود الجديدة، حتى تضمن الشركة للسائقين التابعين لها الحصول على أرباح مناسبة لهم، كما تضمن للركاب الاستمرار في التنقل حول المدن بأمان وبتكلفة معقولة، وفضلا عن ذلك فمن المتوقع أن يتم رفع أرباح السائقين خلال الساعات المقبلة، وفق تصريح أحد مسؤولي شركة «أوبر» لـ«الوطن».

وفي ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ترصد «الوطن» أسعار شركة «أوبر» الجديدة، وأسعار شركة «كريم»، وأسعار «إن درايف»، والفروق بينها، وفق إعلانات الشركات، حيث جاءت كالتالي:

أسعار «أوبر» الجديدة

حرصت شركة «أوبر» على رفع أسعار خدمات «أوبر»، التي جاءت كالتالي:

«أوبر x»

فتحة العداد: ارتفعت من 7.50 جنيه لتصبح 8 جنيهات.

الكيلومتر: ارتفع من 2.5 جنبه ليصبح 3.05 جنيها.

دقيقة الانتظار: ارتفع سعرها إلى 0.45 قرش لكل دقيقة بدلا من 0.42.

الحد الأدنى للأجرة: ارتفع الحد الأدنى للأجرة من 12 جنيهًا إلى 13 جنيها.

«أوبر Comfort»

فتحة العداد: ارتفعت من 11 جنيهًا إلى 11.80 جنيها.

الكيلو متر: ارتفع إلى 4.30 جنيه للكيلو متر بدلا من 4 جنيهات.

دقيقة الانتظار: ارتفع سعر الدقيقة إلى 0.67 قرش لكل دقيقة بدلًا من 0.63 قرش.

الحد الأدنى للأجرة: ارتفع الحد الأدنى للأجرة من 17 جنيهًا إلى 18.

«أوبر Select»

فتحة العداد: ارتفعت من 12.50 جنيه لتصبح 13.50 جنيهات.

الكيلومتر: ارتفع من 4.15 جنيه إلى 4.44 جنيها.

دقيقة الانتظار: ارتفع سعر الدقيقة إلى 0.73 قرش لكل دقيقة بدلًا من 0.68 قرش.

الحد الأدنى: ارتفع الحد الأدنى للأجرة من 17 جنيهًا لتصبح 18.

«أوبر Taxi»

فتحة العداد: ارتفعت من 7.50 جنيها إلى 8 جنيهات.

الكيلومتر: ارتفع من 2.60 جنيه إلى 2.78 جنيه.

دقيقة الانتظار: ارتفع سعر الدقيقة من 0.40 قرش إلى 0.73 قرشًا.

الحد الأدنى للأجرة: ارتفع الحد للأجرة من 12 جنيهًا لتصبح 13.

أسعار «كريم» الحالية

بالرغم من رفع «أوبر» لأسعار رحلاتها، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تغيير الأسعار حتى الآن في شركة «كريم»، وجاءت أسعارها كالتالي:

أسعار «كريم» في القاهرة

فتحة العداد: يصل سعر فتحة العداد إلى 7.25 جنيهات.

الكيلو متر: يصل سعر الكيلو متر في كريم إلى 2.7 جنيه لكل كيلو متر.

دقيقة الانتظار: تصل إلى 40 قرشا سعر دقيقة الانتظار.

الحد الأدنى: يصل الحد الأدنى إلى 12 جنيها حد أدنى للرحلة الواحدة.

أسعار «كريم» في الإسكندرية

فتحة العداد: يصل سعر فتحة العداد إلى 7 جنيهات.

الكيلو متر: يصل سعر الكيلو متر في كريم إلى 2.5 جنيه لكل كيلو متر.

دقيقة الانتظار: يصل سعر الدقيقة في كريم إلى 36 قرشا سعر دقيقة الانتظار.

الحد الأدنى: يصل الحد الأدنى إلى 12 جنيها حد أدنى للرحلة الواحدة.

«إن درايف»

يتميز تطبيق «إن درايف» بإتاحة الفرصة للعميل بتحديد المسافة الخاصة بالرحلة، ليقوم التطبيق بوضع حد أدنى لسعر تلك المسافة، ثم يقوم العميل بوضع مبلغ مالي يفوق الحد الأدنى، وفي حالة قبول أي من السائقين بهذا السعر يتم قبول الرحلة.