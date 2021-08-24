97 ألف طالب سجلوا رغباتهم قبل ساعات من غلق موقع التنسيق غدا

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، غدا الأربعاء في السابعة مساء، وفقا للمدة الزمنية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالتعليم العالي، المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد الذين سجلوا الرغبات حتى الآن بلغ نحو 97 ألف طالب وطالبة، من إجمالي العدد المسجل للمرحلة، الذي يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة لمختلف الشعب.

وتواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات غدا استقبال طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع تسخير كافة الإمكانيات أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، موضحا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن أعمال تسجيل الرغبات بالمعامل حتى الآن.

تحديد أعداد الكليات خلال ساعات من قبل اللجنة العليا للتنسيق

وفي السياق ذاته، قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة يوما إضافيا، حتي الآن، موضحا أن الحالة التي يمكن فيها مد تسجيل الرغبات هي وجود نسبة كبيرة من الطلاب لم تسجل رغباتها، بجانب ورود نتائج تظلمات نتائج امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتضح الموقف بهذا الشأن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ستجتمع خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من أعمال تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، لتحديد الأعداد المقررة للقبول بكل كلية، موضحا أن الحد الأدنى للالتحاق بالكليات المختلفة يتوقف على العرض والطلب على الكليات وتسجيل الرغبات للطلاب، موضحة أن الجامعات بها أماكن لجميع الطلاب.